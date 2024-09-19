Chp Adalet Politikaları Danışma Kurulu, Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

Chp Adalet Politikaları Danışma Kurulu, Özgür Özel Başkanlığında Toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen Adalet Politikaları Danışma Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP Adalet Politikaları Danışma Kurulu, bugün CHP Genel Merkezi’nde toplandı. Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan oluşan kurula, CHP Lideri Özel başkanlık etti. Yaklaşık iki saat süren toplantıya, parti avukatlarının da aralarında bulunduğu hukukçular da katıldı.

Anka Haber Ajansı

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