Chp Aksaray Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray CHP İl Örgütü, Aksaray belediye başkan adayları tanıtım programı düzenledi. CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, "Aday arkadaşlarımızın tamamı kampanya süresinde ve başkan olarak Aksaray'a damga vuracak. Aksaray, hak etmediği belediyecilikten kurtulmak için gün sayıyor. 44 gün sonra Aksaray'ı merkeziyle taşrasıyla sosyal belediyeciliğe teslim edeceğiz" dedi.

Aksaray CHP İl Örgütü, Aksaray belediye başkan aday tanıtım programı düzenledi. Gerçekleştirilen toplantıya CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, CHP Aksaray İl Örgütü, CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Yurtiçi Örgütlenme Koordinatörü Yalçın Görgöz, CHP İl Teşkilatı ve partililer katılım gösterdi.

"RANTA DEĞİL HALKA HİZMET ETMEK İÇİN BELEDİYELERE TALİBİZ"

Program açılışında konuşan CHP İl Başkanı Bilal Özdemir, "Aday arkadaşlarımızın tamamı kampanya süresinde ve başkan olarak Aksaray'a damga vuracak. Aksaray, hak etmediği belediyecilikten kurtulmak için gün sayıyor. 44 gün sonra Aksaray'ı merkeziyle taşrasıyla sosyal belediyeciliğe teslim edeceğiz. 20 yıldan hatta 1995'ten bu yana belediyecilik anlamında ne yaptınız ki kendinizi referans gösteriyorsunuz. Aksaray halkı musluktan akan suyu içebiliyor mu? 5 yıllık iktidarınızda bir araçlık otopark yaptınız mı? kaç metre yeni yol açtınız, kaç ağaç diktiniz?"

"KADINLARIN ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ DEMİŞTİK, BİR KADIN ADAY KARŞINIZDA"

CHP PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, "Ön seçimde Türkiye'nin birçok bölgesinde ilk 5 sıraya 30 yaş altındaki gençlerimiz, sandıkları patlatarak en üstlere tırmandı. Burada CHP örgütü bir mesaj veriyor. Değişim, kadınlarla ve gençlerle var. Bu mesajı ilçe başkanımızdan genel başkanımıza kadar hepimiz aldık ve gereğini yapıyoruz. Aksaray'da merkez belediye başkan adayımızı açıkladık. Kurultayda bir vaatte bulunmuştuk, gençlerin önünü açacağız diye. Kadınların önünü açacağız demiştik, bir kadın aday karşınızda. CHP'nin örgütünün sesine kulak vereceğiz demiştik, Gençlik Kollarından İl Sekreterliğine kadar birçok aşamada çalışmış, bir kardeşiniz aday oldu. Pelinsu Yıldırım Demir'in adaylığı 4 ay önceki kurultaydaki toplumsal değişimin tam da örneği karşımızdadır. Aynı zamanda ilçelerimizde, beldelerimizde partimizin bayrağını sallayan birbirinden kıymetli 15 adayımıza kocaman bir alkış istiyorum" dedi.

"AKSARAY'IN KALKINMASI İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

CHP Aksaray Belediye Başkan Adayı Pelinsu Yıldırım Demir, "Bu topraklarda yaşamak, bir aileye katılmak demektir. Kadınlarımızın güvenli caddelere erişim eksikliğiyle kendini gösteriyor bu sorunlar. Şehrimizin fiziksel görüntüsünü değil yalnızca şehrimizin ruhu da yaralanıyor. Bu şehir yepyeni bir başlangıca hazırlanıyor. Biz Aksaray'a hizmet için buradayız. Eksikleri onaracağız, şehrimizin geleceğini inşa edeceğiz. Şehircilik alanında uzmanlaşmış biri olarak Aksaray'ın kalkınması için elimden geleni yapacağım. Altyapı sorunlarını tamamlayacağız, kanalizasyon olmadığı için foseptik kullanan mahallelerimiz var. Aksaray'ı bir an önce bu durumdan kurtaracağız. Deprem gerçeğini kısa bir zaman önce yaşadık. Aksaray'ımızda kentsel dönüşümü tamamen uygulayacağız. Rantsal değil kentsel dönüşüm düsturuyla bir kent inşa edeceğiz" diye konuştu.

"BUNU KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Yurtiçi Örgütlenme Koordinatör Yalçın Görgöz ise konuşmasında, "Önümüzdeki mart ayında, Ramazan geliyor. Her zamanki gibi Cumhurbaşkanı çıkacak, "Bu asgari ücrete verilen az oldu, bu benim vatandaşıma reva görülmemeli" diyebilir. Arkasından bak göreceğiz diyecek ki "Ya bunu reva gördüm ama mübarek gün geliyor, seçim de var ben 2 bin lira daha veriyorum bir kereye mahsus" diyecek ve tuzak kuracak. Milyonlarca asgari ücretlimiz, emeklilerimiz, bu güzide ülkemizin güzel insanları asla dönüp bakmayacak. Bu verdiği parayı cebinden vermiyorsun. Benim paramı bana veriyorsun. Parayı alacaksınız ama oy vermeyeceksiniz buna inanıyorum. 30 yıldır belediyeyi yönetmiyoruz. Bunu kazanmak zorundayız. Başkanımızla birlikte bu kez kazanmak zorundayız. Her şey değişiyor. İzmir, Aydın, Muğla başkasının kalesiydi. Şimdi CHP'nin kalesi. Bu kalelere Amasya'yı, Kırıkkale'yi ekleyeceğiz ve Aksaray'ımızı ekleyeceğiz, buna inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"AKSARAY'IMIZIN SORUNLARINI 20 YILDIR BU İLİ YÖNETEN AKP ZİHNİYETİ HALA ANLAMADI"

Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise Aksaray'a liyakatli bir ismi aday gösterdiklerini belirterek, "Kendini yetiştirmiş, harita yüksek mühendisi olmuş, kent konusunda master yapmış, belediyeciliği en iyi uygulayabilecek bir arkadaşımızı CHP olarak Aksaray Belediye Başkan adayı gösterdik. Bunun kıymetini sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Aksaray'ımızın sorunlarını 20 yıldır bu ili yöneten AKP zihniyeti hala anlamadı. Çünkü bu zihniyetin halktan yana değil ranttan yana siyaset yaptığını hepiniz biliyorsunuz. Bu seçim önümüzdeki yapılacak ilk genel seçimin provasıdır. Biz illerde ve ilçelerde iktidara sarı kart göstermek zorundayız" dedi.

CHP AKSARAY BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI TANITILDI

Konuşmaların ardından CHP'nin yerel seçimler için belirlediği adaylar tek tek tanıtıldı. Helvadere Belediye Başkan Adayı Süleyman Sevdi, Yeşiltepe Belediye Başkan Adayı Tahsin Çelik, Taşpınar Belediye Başkan Adayı İsmail Yılmaz, Bağlıkaya Belediye Başkan Adayı Ali Aydoğdu, Saratlı Belediye Başkan Adayı Zeki Türker, Güzelyurt Belediye Başkan Adayı Ramazan Pala, Eskil Belediye Başkanı Adayı Resul Güç, Ortaköy Belediye Başkan Adayı Ramazan Balıkçı, Sultanhanı Belediye Başkan Adayı İsmail Söylemez, Eşmekaya Belediye Başkan Adayı Veli Bakıcı, Demirci Belediye Başkan Adayı Arif Ar, Gülpınar Belediye Başkan Adayı Yavuz Teğmen, Gülağaç Belediye Başkan Adayı Buğra Demir oldu.

Anka Haber Ajansı