Chp Aksaray Gençlik Kolları: “Ekrem İmamoğlu’nun Yanında, Hukuksuzluğun Tam Karşısındayız"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) -CHP Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Kerem Anuf, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaparak, “23 Mart’ta, halkın umudunu büyütmek için Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkacağız. Önce 23 Mart'ta Aksaray’daki tüm genç üyelerimizi sandığa taşıyacağız” dedi.

CHP Aksaray Gençlik Kolları Başkanı Kerem Anuf, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaparak, Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkacaklarını vurguladı.

Kurşunlu Camii yanında CHP İl Teşkilatı tarafından organize edilen Demokrasi Nöbeti’nde konuşan Başkan Anuf, “Bugün burada, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye’yi yeniden demokrasiyle, adaletle ve liyakatle buluşturacak bir adayı belirlemek için toplandık. 23 Mart’ta yapacağımız seçim, sadece partimizin geleceği için değil, ülkemizin kaderi için de kritik bir adımdır. Bizler, Türkiye’yi daha özgür, daha adil ve daha demokratik bir ülke yapmak isteyen milyonların sesi olmak zorundayız. Halkın iradesini hiçe sayan, gençleri umutsuzluğa sürükleyen ve ülkemizi ekonomik krizlerle boğan bu düzene karşı durmanın vakti gelmiştir. İşte bu yüzden, CHP olarak, halkın içinden gelen, halkla birlikte yürüyen bir lideri Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemeliyiz. O isim, Ekrem İmamoğlu’dur” dedi.

“Ekrem İmamoğlu’nun yanında, hukuksuzluğun tam karşısındayız”

“Ekrem Başkan, İstanbul’da herkesin umudu olmuştur” diyen Anuf, “Hiçbir ayrım gözetmeden halkı kucaklamış, şeffaf yönetim anlayışıyla belediyeciliğin nasıl yapılması gerektiğini göstermiştir. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında gençler, kadınlar, emekçiler onun mücadelesini örnek alıyor. Çünkü biz biliyoruz ki, İmamoğlu sadece bir isim değil, aynı zamanda bir değişim ve dönüşüm hareketidir! Anadolu'dan İstanbul'a gelen yoksul bir öğrencinin yuvası yurdudur Ekrem İmamoğlu. O öğrencinin cebindeki harçlığı bursudur Ekrem İmamoğlu. Zor zamanlarda sığındığı kent lokantaları, şehrin özgür kamusal alanlarıdır. Ekrem İmamoğlu şeffaflıktır, adalettir. Mülakatı değil liyakati esas almaktır. Bizim umudumuz, geleceğimizdir. Aksaray’da biz gençler, Ekrem İmamoğlu’nun yanında, hukuksuzluğun tam karşısındayız. Bizler, geleceğin karanlığa mahkûm edilmesine izin vermeyecek Türkiye’yi aydınlık yarınlara taşıyacak kadroların yanında duracağız” sözlerini kullandı.

“23 Mart’ta Aksaray’daki tüm genç üyelerimizi sandığa taşıyacağız”

Ekrem İmamoğlu’na sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyleyen Anuf, “23 Mart’ta, halkın umudunu büyütmek için Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkacağız. Önce 23 Mart'ta Aksaray’daki tüm genç üyelerimizi sandığa taşıyacağız ardından yapılacak ilk seçimde bu kötücül aklı silip atacağız! Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” dedi.

Anka Haber Ajansı