Chp Almanya Federasyonu'ndan İmamoğlu’nun Gözaltına Alınmasına Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evine yapılan polis operasyonuyla gözaltına alınması ve İstanbul Üniversitesi yönetim kurulunun diplomasını iptal etme kararı, CHP Almanya Federasyonu tarafından "Bu bir hukuk darbesidir. Bu karar yok hükmündedir" denilerek eleştirildi.

Haber: İlhan Baba

(ALMANYA) – İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evine yapılan polis operasyonuyla gözaltına alınması ve İstanbul Üniversitesi yönetim kurulunun diplomasını iptal etme kararı, CHP Almanya Federasyonu tarafından "Bu bir hukuk darbesidir. Bu karar yok hükmündedir" denilerek eleştirildi.

CHP Almanya Federasyonu Başkanı Özgür Uçma, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak, alınan kararın hukuksuz olduğunu vurguladı. Uçma, “Bu bir hukuk darbesidir. Bu karar yok hükmündedir” ifadelerini kullanarak, İmamoğlu’na ve CHP’ye yönelik yapılan bu girişimlerin hukuk ve demokrasi dışı olduğunu belirtti.

Özgür Uçma, İstanbul Üniversitesi’nin diplomasını iptal etme yetkisi olmadığını belirterek, “Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi yönetim kurulunun aldığı kararla diplomasının iptal edilmesi tamamen hukuk dışıdır. Bir üniversitenin ‘diploma iptal etmek’ gibi bir yetkisi yoktur. Bu karar gayri hukuki, gayri ahlaki ve gayri vicdanidir” dedi.

CHP Almanya Federasyonu olarak bu adalet ve demokrasi mücadelesinde Ekrem İmamoğlu’nun sonuna kadar arkasında olduklarını vurgulayan Uçma, “CHP ve Ekrem İmamoğlu bu hukuk dışı karara göre yol haritasını belirlemeyecektir. CHP ve İmamoğlu, halkın verdiği güç ve yetkiyle yoluna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Yaşananları "hukuki darbe" olarak nitelendiren Uçma, bu girişimlerin halkın iradesine karşı yapıldığını belirterek, “Bu hukuki darbeyle, sandıkta karşı karşıya gelmeye cesaret edemeyen korkak karanlığa gereken yanıtı halkımız sandıkta verecektir” dedi.

Açıklamanın sonunda ise CHP Almanya Federasyonu, demokrasi ve hukuk mücadelesinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı