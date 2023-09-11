Chp Alpu İlçe Yönetiminden Yılmaz Büyükerşen’e Nezaket Ziyareti

CHP Alpu İlçe Başkanı Ali Göceli ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda CHP Alpu İlçe Başkanı Ali Göceli ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükerşen ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Figen Kahya’nın da yer aldığı ziyarette Göceli, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek nazik misafirperverliği için Büyükerşen’e teşekkür etti. Büyükerşen de Göceli ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

Anka Haber Ajansı