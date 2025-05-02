Chp Ankara Milletvekili Adnan Beker Hakkında Parlamenter Suçları Bürosunca İnceleme Başlatıldığı Ortaya Çıktı

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker'in şoförü İ.A’nın, 23 Nisan'da “dur” ihtarında bulunan polisin üzerine aracı sürdüğü iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve adli kontrolle serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Milletvekili Beker hakkında da Parlamenter Suçları Bürosunca inceleme başlatıldığı öğrenildi.

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Birinci Meclis önünde miting ve ardından Anıtkabir’e Ankara Valiliği’nin yasak kararına rağmen binlerce vatandaşın katılımıyla yürüyüş düzenlemişti.

Yürüyüşe gittiği sırada Talatpaşa Bulvarı üzerinde CHP Milletvekili Adnan Beker’e ait araç, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması nedeniyle görevli polis memurlarınca durduruldu. Milletvekili Beker ve sürücü İ.A. araçtan indi. Beker’in polislerle konuştuğu sırada tekrar direksiyona geçip, aracı hareket ettiren İ.A’nın önünde bulunan polis memurunun "dur" ihtarına rağmen aracı durdurmadığı iddia edildi.

Hastaneden rapor alan polis memurunun şikayeti üzerine şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 24 Nisan’da “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan gözaltına alınan İ.A’nın emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ayrıca olay sırasında araçta bulunan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"Biz ne kimseye zarar veririz ne de polisimizin hukukunu çiğneriz"

Beker konuya ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşımda bulunmuştu. Beker, şu ifadeleri kullanmıştı:

"23 Nisan’da partimizin programına katılmak üzere alana girerken, aracım 3 farklı polis kontrol noktasından geçerek ve bir zorluk yaşamadan alana yaklaşmıştı. Ankara Tren Garı’nın önünde aracım keyfi bir biçimde tekrar durduruldu. Komiser ile yaşanan diyalogda aracımın geçemeyeceğini, ilgili alana park edebileceğimizi söyledikten sonra aracımı kullanan arkadaşım, komiserin isteği üzerine aracımı park etmeye çalışırken orada bulunan bir polis memuru, amirinin emrinin aksine kendini aracımın önüne attı. Bu görüntüleri bir polisin yaptığı münferit hareketin, canımızdan bildiğimiz tüm polislerimize mal edilmemesi adına bugüne dek yayınlamamıştım. Ancak başı sonu kesilen MOBESE kayıtlarının bazı TV kanallarında yayınlanması, ortada yaralı yokken "Adnan Beker polis yaraladı" başlıklarının atılması ve bazı trol hesaplardan iftira içerikli paylaşımlar yapılması, bu görüntüleri yayınlamamızı zorunlu kılmıştır. Söz konusu polisin 5 gün rapor aldığı, "polis yaralandı" diye itibar suikastı yapılarak paylaşılan ve aracı kullanan arkadaşımın evine sabaha karşı cinayet büro ekiplerince ve çilingirle gözaltına alma maksatlı gidilen olay görüntülerdeki gibidir. Biz ne kimseye zarar veririz ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz. Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."

Anka Haber Ajansı