Chp Ankara Milletvekili Akdoğan: "Ankara Milletvekili Sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na Adayım"

Chp Ankara Milletvekili Akdoğan: "Ankara Milletvekili Sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na Adayım"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Sincan İlçe kongresinde; “Daha yüksek oy alacak aday bulamazsak hep birlikte, üyelerimizin taktiriyle yani ön seçimle belirlenecekse, Ankara Milletvekili sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na adayım” açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP Sincan İlçe kongresinde; “Daha yüksek oy alacak aday bulamazsak hep birlikte, üyelerimizin taktiriyle yani ön seçimle belirlenecekse, Ankara Milletvekili sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na adayım” açıklamasını yaptı.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara’da CHP Sincan İlçe kongresine katıldı. Burada konuşan Akdoğan, Sincan Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. Akdoğan şunları söyledi:

“Üç şart sunuyorum. Genel Merkezimiz, tabii ki yine bir karar verip Sincan’ı ittifak olursa diğer ittifak partilerimize verebilir. Ama ben verilmemesi için mücadele edeceğim. Genel Merkezimiz böyle bir kararı taktir etmezse bir, daha yüksek oy alacak aday bulamazsak hep birlikte iki, üyelerimizin taktiriyle yani ön seçimle belirlenecekse üç, Ankara Milletvekili sıfatıyla Sincan Belediye Başkanlığı’na adayım. Kimse ‘Sincan’da iddialı aday yok’ diyemez. Aslan gibi bir kardeşiniz, Sincan’ı sokak sokak gezmeye ve çalışmaya hazır. ”

Anka Haber Ajansı

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