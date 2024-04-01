Chp Ankara’da Fark Attı... 3 Olan İlçe Belediye Başkanı Sayısını 13’e Yükseltti

31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP’nin oyunu yükselttiği ve ilçe belediye sayısını artırdığı büyük oranda artırdığı illerden biri de Ankara oldu. CHP Ankara’da 3 olan ilçe belediye sayısını 16’ya çıkardı. CHP, 3’ü MHP’den 10’u AKP’den olmak üzere 13 belediye daha kazandı. CHP Ankara’da 25 ilçenin 16'sında birinci parti oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP’nin oyunu yükselttiği ve ilçe belediye sayısını artırdığı büyük oranda artırdığı illerden biri de Ankara oldu. CHP Ankara’da 3 olan ilçe belediye sayısını 16’ya çıkardı. CHP, 3’ü MHP’den 10’u AKP’den olmak üzere 13 belediye daha kazandı. CHP Ankara’da 25 ilçenin 16'sında birinci parti oldu.

Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP oy oranını yükseltti. CHP’nin ittifakla girdiği 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 50.93 ile seçilmişti. CHP’nin bu kez tek başına girdiği seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 60.36 ile yeniden seçildi.

CHP'NİN KAZANDIĞI İLÇE SAYISI 16’YA YÜKSELDİ

CHP, 2019 yerel seçimlerinde Ankara’da 29 ilçe belediyesinden Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ olmak üzere üçünü kazanabilmişti. CHP, dün yapılan yerel seçimlerde bu üç ilçeye ek olarak 13 ilçe belediye başkanlığı daha kazandı. CHP, 13 ilçenin 3’ünü MHP’den 10’unu ise AKP’den aldı. CHP, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Gölbaşı, Ayaş, Beypazarı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar'da belediye başkanlıklarını kazandı.

TURGUT ALTINOK’UN UZUN YILLAR BAŞKANLIK YAPTIĞI KEÇİÖREN CHP’DE

CHP, uzun yıllar Turgut Altınok’un belediye başkanlığı yaptığı Keçiören’de de seçimi kazandı. Keçiören’de 1989 yılında SHP belediye başkanlığını kazanmış ancak 1994 yılında seçim kaybedilmişti.

Ankara’nın Mamak ilçesi de 1989 yılından bu yana ilk kek sosyal demokrat partiye geçti. 1989 yılında SHP Mamak’ta belediye başkanlığını kazanmıştı. CHP, uzun yıllardan sonra Mamak’ta belediyeyi kazanan sosyal demokrat parti oldu.

ETİMESGUT MHP’DEN CHP’YE GEÇTİ

Üç dönemdir MHP’de olan Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde de ipi göğüsleyen parti CHP oldu. CHP, üç dönemdir MHP’de olan Etimesgut’ta yüzde 56.58 oy aldı. MHP’nin oyları ise 32.62’de kaldı. CHP’nin Etimesgut Belediye Başkanı Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu Etimesgut’un yeni belediye başkanı oldu.

CHP, MHP’de olan Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde de seçimi kazandı.

BELEDİYE MECLİSİ’NDE ÇOĞUNLUK SAĞLANDI

2019 seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığı ile üç ilçe kazanan CHP, belediye meclisinde çoğunluğu elde edememişti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, iktidarın bir çok icraatlarını engellediğini belirterek seçim kampanyası boyunca vatandaşlardan belediye meclisinde çoğunluğu sağlamak için destek istemişti. CHP, dün yapılan seçimlerde kazandığı ilçe sayısı ve oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de çoğunluğu elde etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Ankara’nın ilçelerinde sonuçlar şöyle:

Elmadağ: CHP 53.79, AKP 36.43

Çankaya: CHP 65.37, AKP 15.55

Yenimahalle: CHP 59.14, AKP 31.01

Etimesgut: CHP 56.58, MHP 32.62

Keçiören: CHP 47.78, AKP 38.57

Mamak: CHP 52.85, AKP 36.17

Gölbaşı: CHP 44.33, BBP 25.4

Ayaş: CHP 43.29, MHP 33.03

Beypazarı: CHP 48.53, AKP 28.39

Güdül: CHP 55.7, AKP 40.55

Haymana: CHP 49.52, AKP 41.68

Kahramankazan: CHP 49.55, AKP 43.79

Kalecik: CHP 50.09, MHP 38.54

Nallıhan: CHP 53.58, AKP 41.59

Polatlı: CHP 47.91, MHP 37.97

Şereflikoçhisar: CHP 60.27, AKP 28.32

Çamlıdere: CHP 16.9, Bağımsız 49.56

Kızılcahamam: CHP yüzde 42.21, AKP 44.59

Çubuk: CHP 23.7, YRP yüzde 27.49, AKP 43.27

Akyurt: CHP 21.31, YRP yüzde 22.04, AKP 50.2

Pursaklar: CHP 22.08, AKP 53.96

Altındağ: CHP 37.58, AKP 47.43

Sincan: CHP 30.63, AKP 43.94

Bala: CHP 34.95, AKP 40.17

Evren: CHP 39.08, AKP 43.65

Anka Haber Ajansı