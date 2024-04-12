Chp, Antalya'daki Teleferik Kazasını Araştırmak İçin Bölgeye Heyet Gönderiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasını araştırmak için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilinden oluşan heyetin bölgeye hareket edeceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasını araştırmak için CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilinden oluşan heyetin bölgeye hareket edeceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu kayalık bölgeye düşen teleferik vagonundaki 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kazayı araştırmak için bölgeye heyet gönderileceğini bildirdi.

"MUĞLA, İSTANBUL VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDEN EKİPLER BÖLGEYE GİDİYOR"

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada, olayda hayatını kaybeden yurttaşa Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Özgür Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"Grup Başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcılarımız Gamze Taşcıer ve Deniz Yavuzyılmaz ile birlikte 10 milletvekilimizden oluşan heyetimiz bölgeye hareket ediyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve yetkililerle temas halindeyiz, kazayı detaylarıyla araştıracağız. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras koordinatörlüğünde İstanbul, Ankara ve Muğla Büyükşehir Belediyelerimizin arama kurtarma ekipleri bölgeye hareket halinde. Kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra kamuoyunu detaylı biçimde bilgilendireceğiz."

Anka Haber Ajansı