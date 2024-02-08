Chp Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir: "Yörenin Üretime Elverişli Bütün Sektörlerine Gireceğiz"

ÖZKAN KARAKAYA

CHP’nin yeniden aday gösterdiği Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Göçü durduracağız. Yörenin üretime elverişli bütün sektörlerine gireceğiz. Yani biz artık belediyecilik çöp toplama, kanala akıtmak bunlar bizim için basit işler, rutin sistemini kurmuşuz yapılıyor ama biz şehrimizin hayvancılığına tekrar el atacağız. Yem fabrikası mutlaka yapacağız. Gece gündüz çalışacağız, kavurma tesisimizi et entegre tesisine dönüştüreceğiz. Kendi su fabrikamızı kuracağız" dedi.

CHP’nin Ardahan Belediye Başkan Adayı Faruk Demir, yerel seçimlere ilişkin açıklama yaptı. Demir, şunları söyledi:

"ŞEHRİMİZİN HAYVANCILIĞINA TEKRAR EL ATACAĞIZ"

"Önümüzdeki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde tekrar sizlerin karşısına çıkacağız. Tekrar Ardahan'ımıza 5 yıl daha hizmet etmek için sizlerden oy isteyeceğiz. Siz de tabi bize soracaksınız ‘Yani niye oy verelim ne yapacaksınız’ diye. Dediğimiz gibi göçü durduracağız. Yörenin üretime elverişli bütün sektörlerine gireceğiz. Yani biz artık belediyecilik çöp toplama, kanala akıtmak bunlar bizim için basit işler, rutin sistemini kurmuşuz yapılıyor ama biz şehrimizin hayvancılığına tekrar el atacağız. Yem fabrikası mutlaka yapacağız. Gece gündüz çalışacağız, kavurma tesisimizi et entegre tesisine dönüştüreceğiz. Sularımız şırıl şırıl boşa akıyor kaynak sularımız ama biz komşu illerden su paketlemeleriyle şehrimizde su alımı yapıyoruz, buna son vereceğiz. Biz kendi su fabrikamızı kuracağız çünkü ham maddesi hemen hemen bedava, kavurmanın ham maddesi çok pahalı evet ama su paketleme projelendirmişiz. Mutlaka belediyenin kendi parke sistemi olacak. Kilit parkeyi kendisi üretmeyen bir belediye sokakların arasına nasıl kilit parke parayla alıp yapar. Ben hiçbir belediyede böyle bir şey görmedim. Biz bunun da alt yapısını oluşturduk. Mutlaka beton santrali yapacağız.

"ARDAHAN, KENARDA KALMIŞ BİR ŞEHİR OLMAYACAK"

Üç tane kesinlikle tekstil fabrikası yapacağız. Çıldır Gölü kenarında burada yaptığımız aynı sosyal tesisi bungalov evler tesisini Çıldır Gölü kenarında yapacağız çünkü hiçbir tesis yok gölün kenarında. Yani göl var onu da Allah vermiş ama biz kenarına hiçbir şey yapamamışız. Milli Emlak’tan, Hazine’den yer talebinde bulunduk şimdilik olumlu karşılanmadı ama ileride karşılanacaktır. Kayak merkezimizi yapacağız. Çok ciddi teleferik yatırımı yapılmış, hükümetimiz devletimiz tarafından hepsine çok teşekkür ediyoruz o zamanki iktidarlarımıza ama bir tane sosyal tesis yok, bir tane otel var tam işleyemiyor. Oraya da tıpkı kışa kara ve dağa yönelik, kayak meraklılarına yönelik yine belediyenin sosyal tesislerini yapacağız. Dolayısıyla bu altyapıları oluşturduktan sonra artık Ardahan kenarda kalmış bir şehir değil yol üzeri bir il olacak. En büyük amacımızda Doğu Ekspres trenini de 60 km’lik rayla Ardahan’a bağlamak onu da biz söz veriyoruz. Devletimiz bize Ardahanlılara, bir kere Ardahan bütün siyasi düşüncelerin üstündedir. Siyasiler seçime girerken rozetlerini takar, oy isterler sadece kendi partisinden değil herkesten oy isterler özellikle yerel yöneticiler. Sonra kendi partisini kalbinin en güzel yerinde tutar. Bir ilin kenarda kalmaması ve gelişebilmesi için mutlaka denize, havaya, karaya ve demiryoluna ihtiyaç var bunlara ulaşımda hiçbir sorun olmaması gerekiyor. Biz bugün denize ulaşamıyoruz. Yani Karadeniz’e neredeyse kıyımız var ama Hopa Limanı’na çok rahat ulaşmak zorundayız. Bunun da bir tek yolu var Sahara Tüneli bütün yatırımlar bir kenara Sahara Tüneli bir tarafa, Karadeniz’e oradan ulaşacağız.

"İKİ MİSLİ BORÇ ALDIK, YÜZDE 8'E İNDİRDİK"

Doğu Ekspres treni Kars’tan Ardahan’a geldikten sonra Sahara Tüneli’nde de sorun olmadıktan sonra Kars'tan değil Erzurum’dan değil Rize-Artvin Havalimanı’ndan insanlar dönecek yani tur yapmış olacak, ondan sonrada Ardahan kenarda kalmış olmayacak. Posof’umuzun, Çıldır’ımızın kapıları var. Kars, Tiflis-Bakü’de bizim sınırımızdan geçiyor ama Ardahan’a uğramadan geçiyor. Bizim İpekyolu gibi yol güzergahında olabilmemiz için tren yolunun tahsisini istiyoruz. Tren raylarını biz yaptıracağız. Biz bunları yaptıktan sonra Ardahan otomatikman ne göç verecek ne de bir şey. Bu karda bir nimet olarak altyapısını ona göre yapacağız. Bakın altyapımızda sorun yok hiçbir tane asfaltsız, kilit parkesiz yol bırakmadık ama önümüzdeki sene kaldırımlarımızın tümünü yenileyeceğiz. Ardahan’a özgü bir kaldırım şekli belirleyeceğiz. Rakımı ve coğrafyası uyuşan bütün dünyadaki ülkeleri gezeceğiz hangisi ideal ise onu yapacağız. Biz geldiğimizden beri diyoruz ki umudun şehri Ardahan, Ardahan’dan umut kesilemez. Biz bu hayatı elimizden kaçıramayız. Ardahan’da biz daha yeni temeli attık. Maalesef yapılacak çok iş var keşke olmasaydı da bizde derdik ki başka bir arkadaş gelsin ama daha yeni başladık. Biz 5 yıldır vatandaşın gözünün önündeyiz sokaktayız icraatlarımızla yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla vatandaşımızın karşısına böyle çıktık. Biz aldığımız yıl 2019 yılın bütçesi ne kadarsa iki misli borçla devir aldık biz yüzde 100 borç varsa yüzde 8’e indirdik."

Anka Haber Ajansı