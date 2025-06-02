Chp Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu’dan Erken Seçim Çağrısı: “Hodri Meydan”

Haber: Özkan KARAKAYA

(ARDAHAN)- CHP Ardahan İl Başkanlığı'nda konuşan CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, "Ülkede emeklinin emekçinin asgari ücretlinin evinde yangın var mutfakta tencere kaynamıyor konuyu değiştirmek için başka konulara geçiyorlar. Buyurun seçim yapalım vatandaş kararını versin hodri meydan görelim bakalım vatandaşın son tercihi nedir" dedi.

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, parti binasında açıklamalarda bulundu. Erken seçim çağrısı yapan İncesu, "Hodri meydan" diye seslendi.İncesu, şunları söyledi:

"Her gün yeni bir operasyonla uyanıyoruz. 5'inci dalga 6'ncı dalga... 55 dalgada olsa Cumhuriyet Halk Partisi basit bir dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. Savaş meydanlarında kurulmuş bu ülkenin kurtuluşunun kuruluşunun partisidir. En ufak bir geri adım atmayacağız biz öncelikle bunu söyleyelim.

Ülkede emeklinin emekçinin asgari ücretlinin evinde yangın var mutfakta tencere kaynamıyor konuyu değiştirmek için algı yaratmak için başka başka konulara geçiyorlar biz bunun farkındayız. Genel başkanımız da söylüyor buyurun seçim yapalım vatandaş kararını versin hodri meydan görelim bakalım vatandaşın son tercihi nedir bunu hep birlikte değerlendirelim."

Anka Haber Ajansı