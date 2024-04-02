Chp Arnavutköy’de Sonuçlara İtiraz Etti

Chp Arnavutköy’de Sonuçlara İtiraz Etti

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy'de yapılan seçim sonuçlarına itiraz etti. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma eklediği görüntüdeki kişinin, AKP'li başkan yönetimindeki Arnavutköy Belediyesi'nin, Başkan Yardımcısı'nın özel kalemi Resul Yeniyurt olduğu, bu kişinin tutanaklara müdahale ettiği belirtiliyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Arnavutköy'de yapılan seçim sonuçlarına itiraz etti. Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma eklediği görüntüdeki kişinin, AKP'li başkan yönetimindeki Arnavutköy Belediyesi'nin, Başkan Yardımcısı'nın özel kalemi Resul Yeniyurt olduğu, bu kişinin tutanaklara müdahale ettiği belirtiliyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu’ndan az önce ayrıldım. Arnavutköy’de İlçe Belediye Başkanlığı seçimine itiraz ediyoruz. Aşağıdaki görüntülerle ilgili hukukçularımızla birlikte incelemeleri yapıyoruz, gerekli hukuki süreçleri başlatacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Çelik'in paylaşımındaki görüntüde, AKP'li başkan yönetimindeki Arnavutköy Belediyesi'nin, Başkan Yardımcısı'nın özel kalemi Resul Yeniyurt olduğu, bu kişinin tutanaklara müdahale ettiği belirtiliyor.

31 Mart 2024 yerel seçiminde Arnavutköy'de AKP'nin adayı Mustafa Candaroğlu yüzde 41.94, CHP'nin adayı Tekin Aras ise, yüzde 38.44 oy almıştı.

Anka Haber Ajansı

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