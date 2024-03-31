Chp Artvin Belediye Başkan Adayı Bilgehan Erdem: "Artvin'de Sevginin Ve Dostluğun Dili Kazandı"

CHP Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem, ''seçimi kazandıklarını'' belirterek, "Dünya ne kadar kötüleşse yine de Artvin’de sevginin ve dostluğun dili kazandı" dedi.

UĞUR İSTANBULLU

CHP Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem, "'seçimi kazandıklarını'" belirterek, "Dünya ne kadar kötüleşse yine de Artvin’de sevginin ve dostluğun dili kazandı" dedi.

CHP Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem ve Borçka Belediye Başkan adayı Ercan Orhan seçimi kazandıklarını belirtti. Bilgehan Erdem, şunları söyledi:

"31 Mart 2024 yerel seçimlerinde uzun ve zorlu bir yarıştan sonra Artvin her zaman olduğu gibi sevgiye, dostluğa, dayanışmaya sahip çıktı. Sevenlerin iyi insanların olduğu yerdir Artvin o yüzden sevgi kazandı. Biz bu seçim boyunca sevgi dilini kullandık, herkesin elini sıktık ve Artvin halkı bizi kucakladı. Dünya ne kadar da kötüleştirilmeye çalıştıysa da sevginin ve dostluğun dili Artvin’de olduğu gibi Türkiye’de de hakim olacak."

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan ise, "2024’de çalışmalarımızla Borçka’yı yine aldık. Bütün Borçka’ya hayırlı olsun ve sosyal demokrat belediyeciliğin ne kadar güzel olduğunu gösterdik bizi izlemeye devam edin" dedi.

Anka Haber Ajansı