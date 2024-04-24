Chp Artvin'in Şavşat İlçesi Karagöl Bölgesindeki Ağaç Kesimine Tepki Gösterdi...

Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Milli Parkı'nda bulunan Karagöl bölgesinde ağaç kesimlerinin yapılması nedeniyle CHP heyeti bölgeye gitti. Ağaç kesiminin heyelan bölgesi olduğunu ve kontrolsüz şekilde kesiminin yapılamayacağını dile getiren Şavşat CHP İlçe Başkanı Bora Öztürk "Gerekli planlamalar yapılmadan burada ormanda ağaç kesim sürecine girilmiş. Kesim derken de bir tıraşlama boyutuna ulaşacak düzeyde. Bu bölgenin heyelan bölgesi olduğunu çok defa Orman Bakanlığına ve müdürlüklerine gerekli bildirimleri

UĞUR İSTANBULLU - ESRA TOKAT

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Milli Parkı'nda bulunan Karagöl bölgesinde ağaç kesimlerinin yapılması nedeniyle CHP heyeti bölgeye gitti. Ağaç kesiminin heyelan bölgesi olduğunu ve kontrolsüz şekilde kesiminin yapılamayacağını dile getiren Şavşat CHP İlçe Başkanı Bora Öztürk "Gerekli planlamalar yapılmadan burada ormanda ağaç kesim sürecine girilmiş. Kesim derken de bir tıraşlama boyutuna ulaşacak düzeyde. Bu bölgenin heyelan bölgesi olduğunu çok defa Orman Bakanlığına ve müdürlüklerine gerekli bildirimleri yaptık" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde 1985 yılında koruma altına alınan Sahara Milli Parkı'nda bulunan Karagöl bölgesinde ağaç kesimlerinin yapılması nedeniyle CHP heyeti bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Artvin halkı, kontrolsüz bir şekilde yapıldığını belirterek duruma tepki gösterdi.

"BU BÖLGE HEYELAN BÖLGESİ, PLANLAMADAN AĞAÇ KESİMİ YAPILAMAZ"

Şavşat CHP İlçe Başkanı Bora Öztürk, şunları söyledi:

“Şimdi Karagöl yüzyıllar önce heyelan sonucunda oluşmuş doğa harikası bir gölümüz ve hatta uluslararası gururumuz Türk Hava Yollarımızında Dünyanın tamamında görselini paylaştığı güzel bir gölümüzdür. Burası 1985 yılında milli park sahası ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla şimdi esas problemimiz şu güzelim doğamızın tamamınında gelecek nesillerimize bırakmak için korunması gerekmektedir. Bu alanın tamamının etrafında Ladin ve Köknar ağaçları var ve bu ağaçlarda böcek olduğunu ve bu gerekçeyle böcekle savaşılacak gerekçesiyle, gerekli planlamalar yapılmadan burada ormanda ağaç kesim sürecine girilmiş. Kesim derken de bir tıraşlama boyutuna ulaşacak düzeyde. Bu bölgenin heyelan bölgesi olduğunu çok defa Orman Bakanlığına ve müdürlüklerine gerekli bildirimleri yaptık. Bu konu çok özel bir konu. Ardahan, Kars, Rize, Trabzon bölgesel olarakta bir başkent burası ve aynı zamanda da uluslararası turizm başkenti burası. Yüzbinlerce turistin geldiği alanımız burası ve dolayısıyla burada hata yapılacak bir şekilde yanlışa düşecek bir alan değil ve burada çok hassas davranmamız gerekiyor. Burada Yüzbinlerce ağacı keserek heyelan bölgelerini harekete geçirmenin manası yok.”

“BİZİM TURİZMDEN BAŞKA GEÇİM KAYNAĞIMIZ YOK.”

Şavşat eski Belediye Başkanı Naci Köroğlu da şöyle konuştu:

"Bu gölün alt tarafında bir çekim yaptık ve buraya geldiğimizde göl seviyesinin bu mevsimde düştüğünü gördük ve daha öncesi suyun burada yol seviyesinde olduğunu biliyoruz ve şimdi ise 2 metre aşağısında olduğunu görüyoruz. Bu neyin işaretidir suyun giden tarafı fazla demektir. Tabi ben teknik insan değilim ama burada yani Şavşat dediğimizde iki tane Karagöl vardır biri Bilbilan dediğimiz yerde diğeri de buradaki orman Karagöl’ü ve yine Artvin Borçka’da da Karagöl vardır. Az önce değerli başkanımızın söylediği gibi bizim fazlaca bir gelirimiz yok, bölgemiz halkı turizmle geçinir. Araç sahipleri, Restoranlar, esnaflarımız ve otelciler turizme geçiniyor. Ama şu anda da bakın neyin üzerine geldik motor sesi üzerine geldik, hemen gölün üzerinde orman kıyımı var. Sorduğumuzda "gençleştiriyoruz" deniliyor. Ama bilen kişilere sorduğumuzda ise milli parklar ya da heyelan bölgesinin olduğu yerde ve krater göllerinin olduğu yerlerde ise ağaç kesiminin yanlış olduğunu söylüyorlar.”

CHP Artvin İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel "Şavşat’ta müthiş bir orman kesimi var tabi ki ormanda hastalıkla mücadele etmek gerekir ama bunun böyle kesilerek değilde biyolojik mücadele şeklinde yapılmasını isteriz. Nasıl ki pandemide insanlar evlerine alınarak tedavi edildiyse, şimdi ormanlarımızda ki hastalıkla mücadelenin yolu tedaviden geçiyor. Görüştüğümüz bilim insanlarımız bunu böyle söylüyorlar” dedi.

CHP Şavşat İlçe Başkanı Bora Öztürk şunları dile getirdi:

"Burası Artvin ilinin Şavşat ilçesinde bulunan Karagöl ve Meşeli Köyü sınırları içerisinde bulunan ve Türkiye’de ender bulunan Sahara Milli Park Bölgesi içerisindeyiz. Evet Karagöl dünyaca tanınmış milli park alanında bulunan bir değerimiz. Karagöl oluşum açısından bir heyelan gölüdür. Dolayısıyla heyelanlaoluşan göllerin etrafında birinci derecede heyelan alanları vardır. Bakın şimdide heyelanlar oluştu galiba ve daha önceleri de geliyordu. Burası gölün dış koruma setleri bunlar ve etrafı ekseriyetle ladin ve köknar ağaçlarından oluşuyor. Buradaki sıkıntı şuradan başlıyor. Birinci derecede heyelan bölgelerinde yüzbinlerce ağaç ve tıraşlama kesimleri koruma ve taşkın mastır planları yapılmadan yapılamaz ve bununda dünyada bir örneği yoktur. Şimdi yüzbinlerce ağaç keseceksiniz, yok böcekleme diyeceksiniz ve heyelan içinde hiç bir önlem almayacaksınız ve buradaki yüzlerce insanıda tehlikeye atacaksınız. Bu bir yanlış uygulamadır ve biz bunu on yıla yakındır uyarıyoruz STK ve siyasetende uyarıyoruz. Ama belli bir rant odakları ve müdürlüklere ne yazık ki kendimizi anlatamıyoruz. Şavşat sınır memleketidir diye de sahipsiz değildir.”

Meşeli köyü vatandaşı “Hemen altta Aktan beye ait bir ev vardır ve bir yağmurda buradaki sel büyürse evin balkonlarını hatta evi yıkacaktır inşallah çok fazla yağmazda bizde böyle bir tehlike yaşamayız" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı