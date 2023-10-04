Chp, "asansör İftirası”na İlişkin Suç Duyurusunda Bulundu

Chp, "asansör İftirası”na İlişkin Suç Duyurusunda Bulundu

CHP, Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, “bir asansör firması üzerinden CHP’li belediyelerde kişisel rant elde ettiklerine ilişkin” iddiaları dile getirenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP, Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, “bir asansör firması üzerinden CHP’li belediyelerde kişisel rant elde ettiklerine ilişkin” iddiaları dile getirenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP tüzel kişiliği adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurularda, asılsız iftiraları dile getiren, CHP’den ihraç edilmiş olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yine CHP’den ihraç edilen eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Sabah Gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

CHP’nin “yolsuz ilişkiler içinde bulunduğu algısı yaratmaya çalışan” söz konusu kişiler hakkında “iftira”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçları üzerinden soruşturma başlatılması ve kamu davası açılması talep edildi.

Anka Haber Ajansı

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