Chp, Asgari Ücrete Ara Zam Talebiyle 1 Temmuz Öncesi “Emek Mitingi”ne Hazırlanıyor

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP, ara zam isteyen asgari ücretli milyonların sesini duyurmak için haziran ayı sonunda “Emek Mitingi” düzenlemeye hazırlanıyor. Mitingin asgari ücretli nüfusun yoğun olduğu işçi kentlerinden birinde yapılacağı öğrenildi.

CHP, atanmayan öğretmenler, emekliler ve çay mitinginin ardından yeni bir miting hazırlığında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla toplumun farklı kesimlerinden yurttaşların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için mitingler düzenleyen CHP’nin dördüncü mitingi “Emek Mitingi” olacak. CHP’nin asgari ücretle geçim mücadelesi veren işçilerin ara zam talebini görünür kılmak ve hükümetin 1 Temmuz’dan önce ara zam kararı vermesi konusunda toplumsal baskıyı örgütlemek amacıyla planladığı “Emek Mitingi”nin haziran ayı sonunda yapılacağı öğrenildi.

Mitingler ve olası erken seçim sorusu

Emek mitingi hazırlıkları hakkında bilgi veren CHP kurmayları, bu mitingilerin olası bir erken seçimle ilişkisi hakkındaki soruyu yanıtlarken iktidarın halkın taleplerine olumlu karşılık vermekle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve çalışma yaşamında emekçilerin yaşadığı sıkıntılar gibi konularda, toplumsal baskının sonuç alması gerektiğini dile getiren kurmaylar, aksi durumda bir erken seçim olasılığı öngördüklerini de ekledi.

Bakan Işıkhan: "Ara zam gündemimizde yok"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının aralık ayında, asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak açıklarken 2024 yılı içerisinde herhangi bir ara zam planlanmadığını belirtmişti. Bakan Işıkhan, geçtiğimiz gün AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorusu üzerine aralık ayındaki düşüncelerinin değişmediğini söyledi. Işıkhan “Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok” dedi.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP Lideri Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından gündeme gelen “siyasette normalleşme” sürecinin bir sonucu olarak CHP’nin gölge bakanları ve bakanlar arasındaki normalleşme görüşmeleri sürse de iktidardan ara zam konusunda kesin açıklamalar gelmesi nedeniyle konunun Bakan Işıkhan ile görüşülmesi beklenmiyor.

Özgür Özel: “Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede asgari ücretin en az üç ayda bir güncellenmesi lazımdır”

CHP Lideri Özel, Bakan Işıkhan’ın Aralık 2023’te yaptığı temmuzda ara zam olmayacağına ilişkin açıklamasına tepki göstermiş, yüksek enflasyon ortamında asgari ücrete üç ayda bir zam yapılması gerektiğini ifade etmişti. Özel, şöyle konuşmuştu:

“Büyük bir kandırmaca ile karşı karşıyayız. Bugün belirlenen asgari ücretin yanında mutlaka en az üç ayda bir asgari ücretin yeniden belirleneceğinin taahhüdünün verilmesi gerekir. Çünkü, inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Hiçbir mal, hiçbir hizmet bir ay önce satın alındığı fiyata satın alınamıyor. Ve her gün asgari ücret erimeye devam edecek. Ve bunlar, ‘Altı ay sonra bile zam yapmayacağız, bir sene asgari ücret bu olacak’ diyorlar. Bir sene sonra, bugünkü satın alınan mal, hizmet, doldurulan file, bir sene sonra kaç paraya dolacak. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede asgari ücretin en az üç ayda bir güncellenmesi lazımdır.”

Asgari ücret açlık sınırının bin 967 lira altında kaldı

Dün açıklanan Türk-İş verilerine göre, asgari ücret açlık sınırının bin 967 TL altında kaldı. Türk-İş, mayıs ayı için açlık sınırını 18 bin 969 TL, yoksulluk sınırını 61 bin 788 TL olarak açıkladı. Mayıs ayında gıda enflasyonu ise aylık bazda yüzde 7,02, yıllık bazda yüzde 83,06 arttı.

Miting bir işçi kentinde olacak

Yüksek enflasyon ortamında asgari ücretlinin alım gücü her geçen gün düşerken CHP’nin asgari ücretlinin ara zam talebini hükümete duyurmak için düzenlediği “Emek Mitingi”nin nerede yapılacağı ise henüz kesin değil. Parti kaynakları, mitingin Ankara veya İstanbul’da değil, nüfusunun önemli bir bölümü asgari ücretle geçinen Kocaeli veya Bursa gibi bir işçi kentinde yapılacağını belirtti. Mitingin tam tarihi için ise MYK’nın vereceği son karar etkili olmakla birlikte olası ara zam tarihi olan 1 Temmuz’dan önce düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Anka Haber Ajansı