Chp Atakum Gençlik Kolları: "Üniversite Bir Eğitim Yuvası Olmanın Yanı Sıra Sosyal Bir Hayattır"

Samsun’da, CHP Atakum İlçe Gençlik Kolları üyeleri, “Eğitim haktır engellenemez” sloganları atarak yürüdü. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, Atakum CHP İlçe Gençlik Kolları başkanı Diyar Dağ; “Ülkemiz, 85 milyonun etkilendiği çok büyük bir felaket yaşadı. Bunu işaret ederek sosyal medyada, arkadaşlarımız felaketi küçümsemekle suçlanıyor. Asıl psikolojisi ve mental sağlığı zarar gören arkadaşlarımızın normallere dönmeye ihtiyacı her şeyden daha önemli. Sosyal medyada bu şekilde saldıranlara cevabımız şu

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Samsun’da, CHP Atakum İlçe Gençlik Kolları üyeleri, “Eğitim haktır engellenemez” sloganları atarak yürüdü. Yürüyüşün ardından yapılan açıklamada, Atakum CHP İlçe Gençlik Kolları başkanı Diyar Dağ; “Ülkemiz, 85 milyonun etkilendiği çok büyük bir felaket yaşadı. Bunu işaret ederek sosyal medyada, arkadaşlarımız felaketi küçümsemekle suçlanıyor. Asıl psikolojisi ve mental sağlığı zarar gören arkadaşlarımızın normallere dönmeye ihtiyacı her şeyden daha önemli. Sosyal medyada bu şekilde saldıranlara cevabımız şu olmalı; üniversite bir eğitim yuvası olmasının yanı sıra sosyal bir hayattır" dedi.

Samsun’da, CHP Atakum İlçe Gençlik Kolları üyeleri, dün; Türkiş sahilinden, Çobanlı iskelesine kadar yürüyüş yaptı. CHP’li gençler, yürüyüş boyunca; “Eğitim haktır engellenemez” sloganları attı. Ardından Çobanlı iskelesinde açıklama yapıldı. Açıklamadan önce, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu.

CHP Atakum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Diyar Dağ, “Sevgili dostlarım, kıymetli kardeşlerim, değerli büyüklerim; Bu korku imparatorluğunda cesaretle hakkımızı aradık, omuz omuza yürüyerek sesimizi bizi duymayanlara, görmeyenlere duyurduk. Hepinizi takdir ediyor, saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

"ÜNİVERSİTELERİ KAPATARAK PROVOKATİF KRİZ YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Diyar Dağ konuşmasında şunları söyledi:

"Kardeşlerim biliyorsunuz ki, mevcut iktidarın felaketler için geliştirdiği en sağlıksız reflekslerden biri olan üniversiteleri kapatma alışkanlığının ne denli provokatif krizlere yola açabileceğinin hepimiz farkındayız ama birileri hala görmezden geliyor, gençlerin iradesini yok sayıyor. Gençlerin problemlerini burada saymakla bitirmek mümkün değil. Bizden sonraki nesil gençlerin problemi uzaktan eğitimle yetişmiş meslek gruplarının sektörlerde olmasından kaynaklanan nitelik sorunu olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığından tiyatroya, sinemaya, kültürel faaliyetlere gidemeyen bir nesil yetişirken artık görüyoruz ki bu nesil nitelikli eğitimde alamıyor, amfilerde ders göremiyor.

"YURTLAR ÖĞRENCİLERİNDİR"

20 yılı aşkın süredir ödediğimiz vergiler depremzede yurttaşlarımızın tüm ihtiyaçlarına yetmesi gerekirken, ansızın KYK yurtları boşaltılıyor, öğrenci arkadaşlarımız kendilerini eşyalarıyla birlikte kapıda buluyor. Burası benim! Doldururum boşaltırım! Zihniyetinde olanlara buradan sesleniyorum, Yurtlar öğrencilerindir ve depremzede vatandaşlarımızın barınma problemini çözmek, öğrencilerin değil hükumetin asli görevidir. Kıymetli kardeşlerim burada verdiğimiz mücadele gibi sosyal medyada tüm mağdur arkadaşlarımız paylaşımlarıyla kamuoyu oluşturma görevini en iyi şekilde yapıyorlar. Özel gelen mesajları keşke herkese gösterebilsem, üniversitelerin açılmasının kıymetini hep beraber yine anlasak.

"ÜNİVERSİTE BİR EĞİTİM YUVASI OLMANIN YANI SIRA SOSYAL BİR HAYATTIR"

Ülkemiz 85 milyonun etkilendiği çok büyük bir felaket yaşadı, bunu işaret ederek sosyal medyada arkadaşlarımız felaketi küçümsemekle suçlanıyor. "Siz arkadaşlarınız için, eğlenmek için okulların açılmasını istiyorsunuz" deniyor. Asıl psikolojisi ve mental sağlığı zarar gören arkadaşlarımızın normallere dönmeye ihtiyacı her şeyden daha önemli. Sosyal medyada bu şekilde saldıranlara cevabımız şu olmalı; üniversite bir eğitim yuvası olmasının yanı sıra sosyal bir hayattır. Tüm bileşenleriyle biz gençleri hayata hazırlayan kurumdur. Bir insanın en büyük ihtiyacı başka bir insandır, en iyi psikoloğu arkadaşıdır. Karton bardakta güzel bir kahveyle Atakum sahilinde yürümek en iyi terapilerden biridir. Bazı flörtler bazı ayrılıklar bir insana bir amfide olandan daha büyük bir derstir bazen. Atakum’da okuyan ama nitelikli eğitim hakkı gasp edildiği için gelemeyen arkadaşlarım, Atakum bıraktığınız gibi sizi bekliyor. CHP Atakum Gençlik Kolları olarak konun sıkı takipçisi olacağız. Gençlerin yaşadığı tüm problemlere, tüm hukuksuzluklara karşı kendinizi çaresiz hissettiğiniz anda çok büyük bir adamın sizlere tavsiyesini hatırlayın; Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Hepinizi saygıyla sevgiyle samimiyetle selamlıyorum."

Anka Haber Ajansı