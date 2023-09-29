Chp Aydın İl Yönetiminden Başkan Özlem Çerçioğlu’na Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve CHP’nin 17 ilçe başkanıyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu.

Yaklaşan yerel seçimde yüzde 70 oyla Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra 17 ilçe belediyesini de alacaklarını belirten Saatçı, bunun için çalışmalara uzun süre önce başladıklarını söyledi. Saatçı, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi’ne hazır olduklarını vurguladı.

Çerçioğlu ise il başkanlığına adaylığını açıklayan Saatçı’ya başarılar diledi. Çerçioğlu ayrıca nazik ziyaretleri için Saatçı’ya, Karakoz’a ve ilçe başkanlarına teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı