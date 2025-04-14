Chp Aydın Milletvekili Evrim Karakoz: "İktidar 23 Yıldır Su Sorununu Çözemedi"

CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer ve Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ile Kemer Barajı’na giderek Aydın Ovası’nda yaşanan kuraklığa ve su sıkıntısına dikkati çeken CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Aydın Ovası’nın kapalı devre sulanması için, Aydın Ovası’nda tarımın devam etmesi için bir an önce gerekli önlemler alınmalı, gerekli yatırımlar yapılmalı. Susuzluk nedeniyle mağdur olan çiftçilerimizin zararları giderilmeli” dedi.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN) - CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer ve Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ile Kemer Barajı’na giderek Aydın Ovası’nda yaşanan kuraklığa ve su sıkıntısına dikkati çeken CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, “Aydın Ovası’nın kapalı devre sulanması için, Aydın Ovası’nda tarımın devam etmesi için bir an önce gerekli önlemler alınmalı, gerekli yatırımlar yapılmalı. Susuzluk nedeniyle mağdur olan çiftçilerimizin zararları giderilmeli” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Aydın Bozdoğan Kemer Barajı’nda incelemelerde bulunarak Aydın Ovası’nda yaşanan kuraklığa ve su sıkıntısına dikkati çekti.

Karakoz, Türkiye genelinde ve Aydın’da kuraklık nedeniyle ciddi su sıkıntısı yaşandığını ifade ederek, “Biz her sene bu konuyu konuşuyoruz, her sene bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yağmur yağarsa Aydın Ovası sulanıyor, yağmur yağmazsa Aydın Ovası sulanmıyor. İktidar partisi 23 yıldan beri Aydın’ın sulama suyu problemini çözeceğini iddia ediyor. Aydın’da sürekli olarak kapalı sisteme geçme, su tasarrufunda bulunmaya dair projeler planlar yapıldığı iddia ediliyor. Ama bu zamana kadar bununla alakalı bir ilerleme görmedik” diye konuştu.

"Su artık petrolden değerli"

Karakoz, "Dünyada savaşlar enerji yüzünden çıkıyor. Artık yakın bir vadede su yüzünden, suya ulaşma yüzünden dünyada savaş çıkma tehlikesi var. Su artık petrolden değerli, su artık dünyadaki en değerli şey, hep böyleydi ama artık önemi daha da arttı. Buradan iktidara sesleniyoruz; özellikle Aydın Ovası’nın kapalı devre sulanması için, Aydın Ovası’nda tarımın devam etmesi için bir an önce gerekli önlemler alınmalı, gerekli yatırımlar yapılmalı. Bu yaz yapılacak sulama ile alakalı daha önce açıklamalar yapılmıştı. Su durumu ve sulama ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapılsın. Aydın çevresinde ovamızı sulayan barajların doluluk oranları açıklansın” dedi.

Anka Haber Ajansı