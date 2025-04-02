Chp Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül: "301 Bu Ülkede Bir Rakam Değil, Bir Yaradır"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "301 madenciyi Soma'da toprağa verdik ama 11 yıldır bu acı dinmedi. Bugün yine 301 sayısı karşımızda. Fakat bu sefer başka bir utançla karşımızda. 301 üniversite öğrencisi anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandı" dedi.

(AYDIN) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "301 madenciyi Soma'da toprağa verdik ama 11 yıldır bu acı dinmedi. Bugün yine 301 sayısı karşımızda. Fakat bu sefer başka bir utançla karşımızda. 301 üniversite öğrencisi anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandı" dedi.

Bülbül, yaptığı açıklamada, 11 yıl önce Soma'da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci ile son günlerdeki protestolarda tutuklanan 301 üniversite öğrencisi arasında paralellik kurdu. Bülbül, konuşmasında şunları söyledi:

"301 bu ülkede bir rakam değil, bir yaradır. 301 madenciyi Soma'da toprağa verdik ama 11 yıldır bu acı dinmedi. Bugün yine 301 sayısı karşımızda. Fakat bu sefer başka bir utançla karşımızda. 301 üniversite öğrencisi anayasal haklarını kullandıkları için tutuklandı. Öğrenciler bayramı cezaevinde geçirdi. Öğrenci ve cezaevi yan yana gelir mi? İşte bugün geldi. Bu büyük bir utançtır. Bir zamanlar ekmek için yerin altına inenler ihmalin kurbanıydı. Bu bir cinayetti. İş cinayetiydi. Bugün ise özgürlük için sokağa çıkan gençler baskıcı, zulümcü iktidarın hedefi oldu. 301 canın halen hesabını veremeyenler şimdi 301 genci cezaevine atarak susturmaya çalışıyor ama nafile. Bu halk unutmaz. Bu gençlik de asla susmaz. Soma'da adalet için ne söylediysek bugün de aynı kararlılıkla söylüyoruz 301 madenci için adalet, 301 öğrenci için özgürlük. Bu rakamı gömmeyeceğiz, bu utancı unutturmayacağız."

Anka Haber Ajansı