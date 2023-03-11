Chp Balçova Ve Torbalı Ekibi Osmaniye'de Dayanışma Nöbetinde

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın depremden etkilenen Osmaniye’de başlattığı dayanışma nöbetine giden ilk ekip, Balçova ve Torbalı ilçeleri oldu. İki ilçenin Cumhuriyet Halk Partili iki ilçe başkanı ve belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi'ni ve depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı’nın depremden etkilenen Osmaniye’de başlattığı dayanışma nöbetine giden ilk ekip, Balçova ve Torbalı ilçeleri oldu. İki ilçenin Cumhuriyet Halk Partili iki ilçe başkanı ve belediye başkanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi'ni ve depremden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin "Dayanışma Şehri" olarak belirlediği Osmaniye’ye bir destek de CHP İzmir İl Başkanlığı’ndan geldi.

Osmaniye’de başlatılan dayanışma nöbeti kapsamında şehire giden ilk ekip Balçova ve Torbalı ilçeleri oldu. Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, Torbalı İlçe Başkanı Övünç Demir, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin ile belediye meclis üyeleri ve ilçe yöneticileri bölgeye gitti.

Osmaniye’de ilk olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Balçova ve Torbalı ekipleri, yetkililerden merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldıktan sonra çadırkentte kalan depremzede vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra Osmaniye’nin ilçelerine giden ekipler, buradaki CHP İlçe Başkanlıkları'ndaki yetkililerden bilgi alarak vatandaşı ve esnafı ziyaret etti.

Anka Haber Ajansı