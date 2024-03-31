Chp Balıkesir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın Oyunu Kullandı

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın, Gönen ilçesindeki Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu’nda oy kullandı. Çıkışta açıklamalarda bulunan Akın, "Hemşehrilerimden oy kullandıktan sonra sandıkların başından ayrılmamalarını istiyorum" dedi.

CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, oyunu Balıkesir’in Gönen ilçesindeki Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu’ndaki 1137 nolu sandıkta kullandı. Oy verme işlemi sonrası okuldaki vatandaşlarla selamlaşan Akın, CHP Gönen İlçe Başkanı Ünsal Acar’la birlikte seçime ilişkin açıklama yaptı. Akın şunları kaydetti:

"Gönen’deyim, doğup büyüdüğüm topraklardayım. Oyunuzu kullandık, memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Balıkesirimiz, 20 ilçesiyle gerçekten bir büyükşehir olmayı hak ediyor. Bütün imkanları, bütün potansiyeli kullanmayı hak ediyor. İnşallah bu şekilde de sonuçlanacak. Ben buradan oy kullanmaya gelen ve oy kullanmak için yolda olan herkese sağlıklar diliyorum. Hayırlı bir seçim günü diliyorum bütün oy kullanan arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize ve özellikle oy kullandıktan sonra sandıkların başından ayrılmamalarını istiyorum. Sandıklar açılmaya başlanınca herkes kendi oyuna sahip çıksın. Hayırlı uğurlu olsun memleketimiz için. Oy kullanan herkese teşekkür ediyorum. Oy kullanmak için yolda olanları da hızlıca oy kullanmaya davet ediyorum."

Anka Haber Ajansı