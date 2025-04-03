Chp Balıkesir İl Örgütü’nden, Olağanüstü Kurultay Öncesi Açıklama: Chp'nin Tek Yürek Olduğunu Göstereceğiz

CHP Balıkesir İl Örgütü'nden, 6 Nisan’daki Olağanüstü Kurultay öncesi yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün neferleri olarak, ülkemizin aydınlık yarınları için, adalet için, insanca yaşam için üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun gereği olarak, 6 Nisan’da yapacağımız Olağanüstü Kurultayımızda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde omuz omuza yürüdüğümüz ve yürüyeceğimiz bu yolun iktidar yolculuğu olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin on milyonlarla birlikte bir

(BALIKESİR) - CHP Balıkesir İl Örgütü'nden, 6 Nisan’daki Olağanüstü Kurultay öncesi yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün neferleri olarak, ülkemizin aydınlık yarınları için, adalet için, insanca yaşam için üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun gereği olarak, 6 Nisan’da yapacağımız Olağanüstü Kurultayımızda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde omuz omuza yürüdüğümüz ve yürüyeceğimiz bu yolun iktidar yolculuğu olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin on milyonlarla birlikte birlik ve beraberlik içinde tek yürek olduğunu, kayyum heveslilerine bir kez daha göstereceğiz" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan’da gerçekleştireceği Olağanüstü Kurultay öncesinde, Balıkesir’de kurultay delegeleri bir araya geldi. CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı başkanlığında toplanan delegeler, kurultaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kurultayın yalnızca bir parti içi mesele değil, Türkiye genelinde yürütülen adalet ve demokrasi mücadelesinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülke olarak oldukça zorlu ve tarihi günlerden geçiyoruz. Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi ve partililer olarak, ülkemize ve ulusumuza karşı olan sorumluluğumuzun her zamankinden daha fazla olduğunun bilincindeyiz. AKP, 31 Mart yerel seçimleriyle siyasi ömrünü çoktan tamamlamış, yurttaşların gözünden ve gönlünden düşmüştür. Ancak dar ve küçük bir çıkar grubu, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırarak eline aldığı güçle toplumu ve siyaseti dizayn etmeye çalışmakta; milletin iradesine, milletin seçtiklerine yoğun baskı yaparak görevden almaya, tutuklamaya ve yıldırmaya çalışmaktadır. Bu çıkar grubu, partimize kayyum atamaya çalışacak kadar gözü dönmüş durumdadır. Şunu onlara belirtmek isteriz ki: Cumhuriyet Halk Partisi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin devamı olan Halk Fırkasıdır. 102 yıllık çınardır; kökleri Millî Mücadele’ye, gövdesi Cumhuriyet’e, dalları halkın iradesine uzanır. Bu irade ne darbeyle sarsılır ne baskıyla eğilir ne de hukuksuzlukla susturulur. Bu kayyum akıllılara karşı Genel Başkanımız tüzükteki yetkisini kullanarak Olağanüstü Kurultay kararı almış, ‘Hodri meydan’ demiştir.

"CHP'nin tek yürek olduğunu göstereceğiz"

Bu çerçevede, 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceğimiz Olağanüstü Kurultayımız, parti içi mücadele değil, tüm Türkiye’de yürüyen adalet mücadelemize ve iktidar yürüyüşümüze dair kararlılığımızın tazeleneceği bir milli irade ve demokrasi buluşması olacaktır. 86 milyon yurttaşımızın bilmesini isteriz, yalnızca biz kurultay delegeleri değil, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün neferleri olarak, ülkemizin aydınlık yarınları için, adalet için, insanca yaşam için üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Bu sorumluluğun gereği olarak, 6 Nisan’da yapacağımız Olağanüstü Kurultayımızda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel önderliğinde omuz omuza yürüdüğümüz ve yürüyeceğimiz bu yolun iktidar yolculuğu olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin on milyonlarla birlikte birlik ve beraberlik içinde tek yürek olduğunu, kayyum heveslilerine bir kez daha göstereceğiz.

"Kayyumlarınızla birlikte sandıkla gideceksiniz"

Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Cumhuriyet Halk Partisi bu kuşatmayı kıracak, ülkemiz üzerindeki karabulutları dağıtacaktır. 7 Nisan’dan itibaren, Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde adalet ve iktidar yürüyüşümüz güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Son olarak, kayyum sever iktidara şunu belirtmek isteriz ki: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Adayımızı bırak, sandığı getir. Erken değil, hemen seçim istiyoruz. Kayyumlarınızla birlikte sandıkla gideceksiniz.”

Anka Haber Ajansı