Chp Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Tbmm İdare Amirliği Görevinden Ayrıldı

Chp Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Tbmm İdare Amirliği Görevinden Ayrıldı

CHP MYK’da Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden istifa etti.

CHP MYK’da Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM İdare Amirliği görevinden istifa etti.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP MYK’sında Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından TBMM İdari Amirliği’nden istifa etti. Aytekin’in istifası bugün TBMM Genel Kurulu’nda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından okundu. Aytekin’in yerine CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın seçilmesi bekleniyor.

Anka Haber Ajansı

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