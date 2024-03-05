Chp Banaz Belediye Başkan Adayı Etem Erdem: "Banaz Adil, Liyakat Sahibi Yöneticilere Kavuşacaktır"

CHP, Uşak’ın Banaz ilçesinde aday tanıtım toplantısı yaptı. Banaz Belediye Başkan Adayı Etem Erdem, "Sadece siyasete ve siyasetçiye yakın olan insanların işlerinin görülmesi ve çeşitli kademelere gelmesini engellemek ve emekçi insanların, liyakatli insanların önünü açmak için bu yola çıktım. Şehri bugünden planlayarak imar ve rantın önüne geçmek, geleceğin Banaz’ını bugünden inşa etmek için huzurunuza çıktım. CHP belediyeciliği ile Banaz’ımız hakkettiği değeri bulacak, adil, liyakat sahibi yöneticilerine ka

CHP, Uşak’ın Banaz ilçesinde aday tanıtım toplantısı yaptı. Banaz Belediye Başkan Adayı Etem Erdem, "Sadece siyasete ve siyasetçiye yakın olan insanların işlerinin görülmesi ve çeşitli kademelere gelmesini engellemek ve emekçi insanların, liyakatli insanların önünü açmak için bu yola çıktım. Şehri bugünden planlayarak imar ve rantın önüne geçmek, geleceğin Banaz’ını bugünden inşa etmek için huzurunuza çıktım. CHP belediyeciliği ile Banaz’ımız hakkettiği değeri bulacak, adil, liyakat sahibi yöneticilerine kavuşacaktır" dedi.

CHP Banaz’da aday tanıtım toplantısı düzenledi. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Toplantıya, CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım, il, ilçe yöneticileri ve belediye meclis üye adayları katıldı.

"BANAZ, HALKÇI BİR BELEDİYE OLACAKTIR"

Banaz Belediye Başkan Adayı Etem Erdem şunları söyledi:

"Doğduğum ve doyduğum bu topraklara hizmet etmek benim için onurların en büyüğüdür. Bu vesileyle beni yalnız bırakmayan siz değerli büyüklerime, küçüklerime, akranlarıma teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Banaz yönetilememektedir. Banaz kaderine terk edilmiştir. Sizlerden gelen yoğun istek ve talepler doğrultusunda ayrıca varlığımızı borçlu olduğumuz Banaz'ımıza, vefa duygumuz bizleri Cumhuriyet Halk Partisi Banaz Belediye Başkan adayı olarak huzurlarınıza çıkarmıştır. Sadece siyasete ve siyasetçiye yakın olan insanların işlerinin görülmesi ve çeşitli kademelere gelmesini engellemek ve emekçi insanların, liyakatli insanların önünü açmak için bu yola çıktım. Şehri bugünden planlayarak imar ve rantın önüne geçmek, geleceğin Banaz’ını bugünden inşa etmek için huzurunuza çıktım. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyeciliği ile Banaz’ımız hakkettiği değeri bulacak, adil, liyakat sahibi yöneticilerine kavuşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Bu yolda durmadan yorulmadan yürüyeceğime sizlerin huzurunda söz veriyorum. Bu inanç, bu azim, bu coşku bize göstermiştir ki 31 Mart’ta Banaz Belediyesi halkçı bir belediye olacaktır."

Anka Haber Ajansı