Chp Baskil İlçe Başkanı Odabaşı: "Yıl 2023. Hala Baskil İlçe Merkezinde Foseptik Çukurları Kullanılıyor"

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bazı mahallelerde kanalizasyon altyapısı bulunmuyor. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar bireysel foseptik çukurları ile atık sorununu çözmeye çalışıyor. Yıllardır Baskil’in sorunlarının çözülmediğini belirten CHP Baskil İlçe Başkanı Naim Odabaşı, "Yıl 2023 hala baskil ilçe merkezinde fosseptik çukurları kullanılıyor köylerde olduğu gibi. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılındayız sene 2023. Bu foseptik çukurları da bulaşıcı hastalıklara sebep olacaktır" dedi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bazı mahallelerde kanalizasyon altyapısı bulunmuyor. Mahallelerde yaşayan vatandaşlar bireysel foseptik çukurları ile atık sorununu çözmeye çalışıyor. Yıllardır Baskil’in sorunlarının çözülmediğini belirten CHP Baskil İlçe Başkanı Naim Odabaşı, "Yıl 2023 hala baskil ilçe merkezinde fosseptik çukurları kullanılıyor köylerde olduğu gibi. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılındayız sene 2023. Bu foseptik çukurları da bulaşıcı hastalıklara sebep olacaktır" dedi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bazı mahallelerde kanalizasyon altyapısı bulunmuyor. Baskil ilçesine bağlı altı kanalizasyonsuz mahalleden biri de Odabaşı. Yaklaşık 20 dairenin kanalizasyonsuz kaldığı mahalle ile ilgili sorunları bildiren Odabaşı Mahalle Muhtarı Alaattin Karakul, "Bizim mahallemizin bir sorunu da kanalizasyonumuz yok. Baskil'in 6 tane mahallesiyiz. 6 mahallesinden bir tanesi de biziz. Maalesef mahallemizde alt yapı yok yani kanalizasyonumuz yok. Atıklar sağlığımızı tehdit ediyor. Biz an önce bu sorunumuzun çözülmesini istiyoruz" dedi.

"KANALİZASYONLAR DOĞRU DÜZGÜN YAPILMAMIŞ"

CHP Baskil İlçe Başkanı Naim Odabaşı şunları söyledi:

"Yıl 2023 hala baskil ilçe merkezinde fosseptik çukurları kullanılıyor köylerde olduğu gibi. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. yüzyılındayız sene 2023. İlçede kanalizasyon doğru dürüst bazı mahallelerde yok. Cumhuriyet Mahallesi, Canbaylar Mahallesi, Odabaşı Mahallesi'nde kanalizasyon yok. Bu foseptik çukurları da bulaşıcı hastalıklara sebep olacaktır. Onun için yıllardır, 22 yıllık AK Parti iktidarında 15 yıllık belediye başkanlığı iktidarı döneminde ve her ikisi de AK Parti'de olmasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmamış, kanalizasyonlar doğru dürüst yapılmamış. Her şeyden önce bir vatandaş olarak şikayetçiyiz. İlçemizin Canbeyler ve Cumhuriyet Mahalleleri, ki bunlar merkez mahalleleridir, bu mahallelerde kanalizasyon, alt yapı yok. Baskilin yolları köy yolu gibi. Baskil ilçesinde 20 yıldır AK Parti iktidarda yüzde 70-80 oy alıyor. Belediye de AK Parti'de. Sivrice ilçesinden sonra merkeze en yakın ilçe Baskildir. Buna rağmen yollarımız da köy yolu gibi. Baskil geri bırakılmış, ilgilenen yok, kendi kaderine terk edilmiştir."

"BASKİL'İN LAĞIM SULARI ŞAHAPLI DERESİNE AKIYOR"

Altyapı sorunun hala çözülmemiş olmasına tepki gösteren vatandaşlar da bu sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini ve kanalizasyon sorununun salgın hastalıklara neden olabileceği için sağlık açısından tedirgin olduklarını dile getirdiler. Emekli Albay Sabri Özbey şunları söyledi:

"Elazığ'ın ilçesi olan Baskil'e geliyoruz. 2-3 ay kalıyoruz ondan sonra soğuklar başlayınca Ankara'ya dönüp orda ikamet ediyoruz fakat Baskil'de her ne hikmetse çocukluğumuzdan bugüne hiçbir değişiklik yok. Yani nasıl yok; şöyle izah edelim bazı semtlerde kanalizasyon olmadığı, bunlarında zaten muhtarlar vasıtası ile yetkililere müracaat ile bu sorun çözülür. Yani kanalizasyon yok ama niye yok? Para geldi de harcanmadı mı? Aidat geldi de sarf edilmedi mi? Yani en kısa zamanda bu alt yapı kanalizasyonun yapılması lazım. Neden dersen çünkü hastalıklara kapı açan, bir sağlık problemi olan konu bu. Bir de Baskil'in lağım suları Şahaplı deresine akıyor. Şimdi Şahaplı deresine akınca orası da bir köy yani. Oranın halkıda mağdur durumda. Yani Şahaplı köyüne bugün bir hastalık yayılsa bütün Baskil ilçesine de yayılacak.

"ÇÖPLER BİLE TOPLANMIYOR"

Bazı çöp bidonlarında günlerce çöp bekliyor. Çöp bidonları ağzına kadar doluyor gelip almıyorlar. Biz müracaat edince de sanki kabahat işlemişiz gibi mırın kırın ediyorlar. Halbuki her gün çöp toplanması lazım. Bakın şimdi çöp bidonları alınıyor ama burada ki çöpleri süpürüp almıyorlar. Köpek leşi bidonun oraya atılmış orada bekliyorlar. İşte bu leş mahalleye hastalığı yayar. Çöp bidonunu alıyorlar çevresini süpürüp almıyorlar.

Canbeyler mahalle sakinlerinden Saim Kakıs ise, "Ben Canbeyler mahallesinde ikamet etmekteyim. 6 yıldır kanalizasyonumuz yok. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Bildiğim kadarıyla bizim burada 20-30 dairenin kanalizasyonu yok" dedi.

Anka Haber Ajansı