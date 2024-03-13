Chp Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu: “Size Söz Veriyorum. Her Şey Daha Güzel Olacak”

CHP Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu, “Ben ve ekibim her zaman söylediğim gibi önce doğruluk, sonra dürüstlük. Biz bu göreve talip olurken belediyemizi sosyal bir belediyecilikle hep beraber yönetmek için talip olduk. Size söz veriyorum. Her şey daha güzel olacak” dedi.

HABER: ECE AZAK - KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu, “Ben ve ekibim her zaman söylediğim gibi önce doğruluk, sonra dürüstlük. Biz bu göreve talip olurken belediyemizi sosyal bir belediyecilikle hep beraber yönetmek için talip olduk. Size söz veriyorum. Her şey daha güzel olacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçim çalışmalarına bugün İzmir’in Bayındır ilçesinde devam etti. Bayındır’da düzenlenen mitingde CHP Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Sakarsu da halka seslendi. Sakarsu, “Ben ve ekibim her zaman söylediğim gibi önce doğruluk, sonra dürüstlük. Biz bu göreve talip olurken belediyemizi sosyal bir belediyecilikle hep beraber yönetmek için talip olduk. Sayın Genel Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızın destekleri ile yaşanabilir daha güzel bir Bayındır için hep birlikte var mıyız? Bayındır'da ben ve ekibimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Cemil Tugay başkan adayımızı 31 Mart'ta seçmeye söz veriyor musunuz? Ben de size söz veriyorum. Her şey daha güzel olacak” diyerek halktan oy istedi.

CEMİL TUGAY: “DAVUT BAŞKANIMLA BİRLİKTE BU DÖNEMDE BAYINDIR'A LAYIK OLDUĞU EN İYİ HİZMETİ EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE VERMEK ÜZERE HAZIRIZ”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ise konuşmasında, “Bugün Ege'nin yiğit evladı bizim gururumuz Türkiye'nin umudu Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte sizlere geldik. 31 Mart'a artık sayılı gün kaldı. Hepimiz çok heyecanlıyız. Hepimiz çok sabırsızız. Çünkü Bayındırımıza bugüne kadar gördüğü en iyi hizmeti yapacağız. Her şey için hazırız. Şimdiden arkadaşlarımız köy köy geziyorlar. Sizlerin ihtiyaçlarını, taleplerini topluyorlar ve ben Davut başkanımla birlikte bu dönemde Bayındır'a layık olduğu en iyi hizmeti eksiksiz bir şekilde vermek üzere hazırız” dedi.

“BİZLER GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN EMANETİ OLAN CHP’NİN BUGÜN HALKA HİZMET ETMEK İÇİN ÇALIŞAN NEFERLERİYİZ”

Göreve geldiği takdirde İzmir'de verilen tüm hizmetlerin Bayındır'da da verileceğini dile getiren Tugay, şunları söyledi:

“Buraya asfalt şantiye kuracağım. Bütün havayollarını, bütün köy yollarını, yeni baştan asfaltlayacağım. Söz veriyorum. Ürettiklerinizin değerinin korunması için en iyi fiyatla pazarlanması için soğuk hava depolarını paketleme tesislerini en kısa zamanda yapacağım. Söz veriyorum. Bayındır'da yaşayan hiç kimse İzmir'in merkezinden daha az hizmet almayacak. Orada yapılan anaokulları, orada yapılan kültür tesisleri, orada yapılan spor tesisleri, hepsi burada da olacak. Hepsini Küçük Menderes'teki bütün kardeşlerimizle hizmet olarak bizden alacak. Buna da söz veriyorum. Kooperatiflerimiz ödemelerini zamanında alacak. Hiçbir şekilde aksatılmayacak. Söz veriyorum. Sizler lütfen üretin. Sizler çalışın. Sizler mutlu olun. Gençlerimiz bu ülkeye dair umutlu olsun. Kadınlarımız çocuklarıyla beraber bu ülkede mutlu olsun. Bu güzel millet, bu güzel ülke en yükseğe çıksın, en büyük refahı yaşasın. CHP’ni Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, yükseltmek yakışır. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan CHP’nin bugün halka hizmet etmek için çalışan neferleriyiz. Bununla büyük gurur duyuyoruz. Ülkemizde çok büyük gurur duyuyoruz. Biz kendimize inanıyoruz. Biz bu ülkeye inanıyoruz. Biz İzmir'e inanıyoruz. 1 Nisan'dan itibaren başlayacak yeni hikayede, Bayındır'da Davut başkanımla beraber İzmir'de 30 ilçedeki belediye başkanımızla beraber sizlere hizmet etmek için yeni bir yola başlayacağız.”

Anka Haber Ajansı