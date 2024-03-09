Chp Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal: “Omuz Omuza Mücadele Edip Halk İçin Belediyecilik Yapacağız“

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, proje tanıtım toplantısında; “İçiniz rahat olsun projelerimiz yalnızca halk için olacak. Bunun için omuz omuza mücadele edip, halk için belediyecilik yapacağız. O yüzden ne yapacaksın diye soracak olursanız neşesi, enerjisi, umudu olan bir Bayraklı için hep beraber çalışacağız” dedi.

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL – KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, proje tanıtım toplantısında; “İçiniz rahat olsun projelerimiz yalnızca halk için olacak. Bunun için omuz omuza mücadele edip, halk için belediyecilik yapacağız. O yüzden ne yapacaksın diye soracak olursanız neşesi, enerjisi, umudu olan bir Bayraklı için hep beraber çalışacağız” dedi.

CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal, projelerini tanıttı. Tanıtım toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ilçe başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı. İrfan Önül, şunları söyledi:

“Bayraklı için çıktığımız bu yolda Bayraklı’nın doğru röntgenini çekmek için sokakları, mahalleleri, muhtarları STK’ları tek tek ziyaret ettim. Bu yolda buradan tüm Bayraklı halkına sesleniyorum içiniz rahat olsun projelerimiz yalnızca halk için olacak. Bunun için omuz omuza mücadele edip, halk için belediyecilik yapacağız. O yüzden ne yapacaksın diye soracak olursanız neşesi, enerjisi, umudu olan bir Bayraklı için hep beraber çalışacağız.”

Önal, projelerini şu şekilde sıraladı:

"Bayraklının yeşil alanları yok bizler yeşil aradığımızda ya Bornova’ya ya da Karşıyaka’ya gidiyoruz. Yeni rezerv alanlarla 27 hektarlık yeşil alan yapabileceğimiz alan var. Körfez mehlemiz 15 yıldır bekleyen bir mesele. 27 hektarın sözünü veriyorum daha fazlası olacak ama azı olmayacak. Bayraklı’nın deniz ve kıyı alanlarına 4 farklı noktadan erişim sağlanacak. Altınyol’un yer altına indirilmesi ve meydan projesi. Altınyol’un park sorunu çözülecek ve denize ulaşım kolaylaşacak. Bayraklı Sevgi Yolu’nda yıllardır bekleyen sağlamlaştırılma işi yapılacak. Bayraklı belediyesinin evlendirme dairesi, Karşıyaka’dan da öte uzak. Denize kıyısı olan bir evlendirme dairesi yapılacak. Göreve geldiğimde ilk işlerimden biri bu olacak.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA BİRİLERİ GİBİ POPÜLİST SÖYLEMLERDE BULUNMUYORUM BENİM SÖYLEDİĞİM HER ŞEYİN ALTI DOLU”

Kentsel dönüşüm konusunda birileri gibi popülist söylemlerde bulunmuyorum benim söylediğim her şeyin altı dolu. 1’inci, 2’inci, 3’üncü ve 4’üncü bölgelerimiz İzmir depreminde çok büyük yıkıma uğradılar. Baktık ki devletin 25 yıldır topladığı deprem vergilerini kullandırmayacaklarını anladık. Büyükşehir ve Bayraklı Belediyeleri ortaklaşarak parsel bazında dönüşüm sağlandı. Bu dört bölgede hızlı bir planlamaya ihtiyaç var. Planlamaları yapıldı ama uygulamaya ihtiyaç var beklemesinin sebebi de vatandaşların cebinde o kadar parası olmaması. Benim bütün Bayraklılara sözüm olsun bütün bunlar kamu eliyle yapılacak. Dönüşümden sonraki alanlarda Bayraklının yoğun nüfusu olduğu yerlerde yüzde 10’luk yer boş sadece dönüşüm sonrasında bu alan yüzde 40’ı bulacak bu alanlara yeşil alan kreş ve parklar yapılacak. Özkanlar Pazar Yeri uzun zamandır büyük bir sorun. Cemil Başkanımla yeniden görüştük ihaleye katılımcı çıkmazsa biz Bayraklı Belediyesi olarak yapımını üstleneceğiz. İşveren ve iş arayanları bir raya getirmek için meslek edindirme kurslarıyla gençlerimizi geliştireceğiz. İşverenlerle de belediye olarak görüşmeler sağlayarak, onları bir araya getireceğiz."

Önal’ın öne çıkan projeleri şöyle:

.Denizle kıyı bağlantıları 4 noktada sağlanacak.

.Altınyol’un yeraltına indirilmesi.

.27 hektarlık rezerv alan yeşil alana dönüştürülecek.

.Kentsel dönüşüme hız verilecek ve kamu eliyle yapılacak.

.Kent lokantaları hayata geçirilecek.

.Esnaf masasıyla beraber esnafın işleri hızla çözülecek.

.İbadethanelerin temizliğini belediye üstlenecek.

.Kadın kooperatiflerin üretimi arttırılacak.

.Kreşler arttırılacak.

.Özkanlar Pazar Yeri’nin yapımı için ihaleye katılım olmazsa, yapımının belediye üstlenecek.

.Eğitimde fırsat eşitliği için belediyenin dershaneleri arttırılacak.

.Dar gelirli ailelere ilk 6 ayda mama desteği sağlanacak.

.Dar gelirli mahallelerde bot ve mont desteği sağlanacak.

.Yaş almış yurttaşlar için bahar evleriyle sosyalleşmeleri sağlanacak dilerlerse evlerinde tamiratları ücretsiz olarak belediye sağlayacak.

.Sokak hayvanları için dost pati evleri arttırılacak veterinerlik hizmetleri daha sağlıklı hale getirilecek mama desteği sağlanacak.

Anka Haber Ajansı