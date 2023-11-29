Chp Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin: “Yargının İktidarın İcazetine Değil, Bağımsızlığa İhtiyacı Var”

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, “Can Atalay’ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusunda bulunması Anayasal düzenimize yapılmış bir darbe girişimidir. Yargıyı kendisine bir ayak bağı olarak gören siyasi iktidarın bu ‘yargı darbesinde’ parmağı olduğu aşikardır. Yargının iktidar icazetine değil, bağımsızlığa ihtiyacı vardır” dedi.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, “Can Atalay’ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusunda bulunması Anayasal düzenimize yapılmış bir darbe girişimidir. Yargıyı kendisine bir ayak bağı olarak gören siyasi iktidarın bu ‘yargı darbesinde’ parmağı olduğu aşikardır. Yargının iktidar icazetine değil, bağımsızlığa ihtiyacı vardır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, ilçe yöneticileri ve partililerin de katılımıyla ilçe başkanlığında ‘Adalet ve hukuk krizi’ başlıklı basın toplantısı düzenledi. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin, şunları söyledi:

“YARGITAY’IN ANAYASA KURALLARINI YOK SAYDIĞI BİR ORTAMDA HUKUK DEVLETİNDEN SÖZ EDİLEMEZ”

“Anayasa’mızın 2. maddesinin açıkça yok sayıldığı, Anayasa yapısının tarihsel gelişimini ve hukuk sistemindeki konumunu hiçe sayan bir sürecin içerisindeyiz. Hatay Milletvekili Can Atalay’ın başvurusu üzerine hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin suç duyurusunda bulunması anayasal düzenimize yapılmış bir darbe girişimidir. Unutulmamalıdır ki normlar hiyerarşisinde Anayasa Mahkemesi kararları kesindir ve yoruma açık olmayacak şekilde bağlayıcıdır. Yargıtay’ın bizzat kendisinin anayasanın emredici kurallarını yok saydığı bir ortamda hukuk devletinden söz edilemez.

“YARGININ BAĞIMSIZLIĞA İHTİYACI VAR”

Yargıyı her zaman kendisine bir ayak bağı olarak gören siyasi iktidarın da anayasal düzenimize yapılan bu darbe girişiminde parmağı olduğu aşikardır. Yargının, iktidarın icazetine değil bağımsızlığa ihtiyacı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi Bayraklı İlçe Örgütü olarak; Atamızın bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da hak ve özgürlükleri sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz”

Anka Haber Ajansı