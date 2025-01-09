Chp, Belediyelerine Şehit Aileleri Ve Gazilere Yönelik Tutum Belgesi Gönderdi

CHP, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla CHP’li belediyelere şehit aileleri ve gaziler konusunda bir tutum belgesi gönderdi. Belgede, şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmaların artarak devam ettirilmesi talep edilirken, bugüne kadar yapılan çalışmaların raporlanarak genel merkeze iletilmesi istendi.

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - CHP, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla CHP’li belediyelere şehit aileleri ve gaziler konusunda bir tutum belgesi gönderdi. Belgede, şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmaların artarak devam ettirilmesi talep edilirken, bugüne kadar yapılan çalışmaların raporlanarak genel merkeze iletilmesi istendi.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek imzasıyla CHP'li belediyelere genelge gönderildi. “Şehit Aileleri ve Gazilere Yönelik Temaslara Dair Tutum Belgesi” başlıklı genelgede, parti örgütü ve belediyelerin bölgelerindeki şehit aileleri ve gazilere yönelik çalışmalarının önemine vurgu yapıldı.

İlgili genel başkan yardımcılığı tarafından 31 Mayıs 2024 tarihinde de belediyelere şehit aileleri ve gazilere ilişkin bir tutum belgesi iletilmiş, bu belgede büyükşehir belediyelerinin sosyal hizmet daire başkanlığı bünyesinde “Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü” adıyla bir şube müdürlüğünün kurulması önerilmişti. Mayıs 2024’te gönderilen tutum belgesi hatırlatılarak gönderilen yeni tutum belgesinde, “CHP il/ilçe örgütleri ve yerel yönetimlerin koordineli şekilde, Şehit Aileleri ve Gazilere yönelik yürütülen çalışmaların artırılarak devam ettirmeleri önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Ayrıca belediyelerden şehit aileleri ve gazilere yönelik şimdiye kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmaları iki ayrı belge halinde raporlaştırarak 15 Ocak'a kadar CHP Genel Merkezi’ne iletmeleri istendi.

Belediyelere gönderilen tutum belgesinde, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz, tüm toplumumuz için bir emanettir. Bu emanete sahip çıkmak hepimizin vefa borcu ve görevidir. Şehit aileleri ve gazilerimizin en önemli beklentilerinden biri hatırlanmak ve taşıdıkları unvanın onuruna yakışır muamele görmektir. Onların sosyal hayata katılımını ve uyumunu desteklemek, moral ve motivasyonlarını üst düzeyde tutmak için örgütlerimizi ve yerel yönetimlerimizi samimi olarak yanlarında hissettirmek en önemli amaç olmalıdır" ifadesi yer aldı.

Anka Haber Ajansı