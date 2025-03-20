Chp Berlin Birliği'nden Ekrem İmamoğlu'na Destek: "Darbe Rejimine Teslim Olmayacağız"

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) -İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Almanya’nın başkenti Berlin’de protesto edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, Almanya’nın başkenti Berlin’de protesto edildi. CHP Berlin Birliği, Kreuzberg’de düzenlediği gösteriyle gözaltı kararını kınadı. Protestoya katılan CHP Berlin Birlik Başkanı İmam Kaloğlu ve Sol Parti Berlin eski milletvekili Hakan Taş, yaptıkları açıklamalarda bu hukuksuz girişimi eleştirerek, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkesin bu durumu kabul edilemez bulması gerektiğini vurguladı.

"CHP ve İmamoğlu yoluna devam edecek"

CHP Berlin Birliği Başkanı İmam Kaloğlu, yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararının demokrasi dışı bir hamle olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“İmamoğlu’na yönelik bu girişimler hukuk ve demokrasi dışıdır. Demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne inanan herkes için kabul edilemez bir durumla karşı karşıyayız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararı, halkın iradesine ve demokratik değerlere açık bir saldırıdır. CHP ve Ekrem İmamoğlu, bu hukuk dışı karara teslim olmayacaktır.”

"Ekrem İmamoğlu yalnız değildir"

CHP Berlin Birliği olarak, bu hukuksuzluğa karşı en güçlü tepkiyi verdiklerini belirten Kaloğlu, İmamoğlu’nun İstanbul halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu hatırlattı. Ona yönelik baskıların sadece şahsına değil, Türkiye’de demokrasiyi savunan herkese yönelik bir tehdit olduğunu vurguladı.

“Demokrasinin, hukukun ve halk iradesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin geleceğini keyfi kararlarla şekillendirmek isteyenlere karşı kararlılıkla duracağız. Ekrem İmamoğlu yalnız değildir. Adalet, özgürlük ve demokrasi için mücadele eden herkesin yanındayız.” dedi.

CHP Berlin Birliği olarak, adalet ve demokrasi mücadelesinde Ekrem İmamoğlu’nun sonuna kadar arkasında olduklarını belirten Kaloğlu, CHP ve Ekrem İmamoğlu’nun, bu hukuk dışı kararlara rağmen halkın verdiği güç ve yetkiyle yoluna devam edeceğini ifade etti.

Protestoya katılan vatandaşlar da ellerinde pankartlar ve dövizlerle demokrasi ve adalet vurgusu yaparak, Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara karşı dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Anka Haber Ajansı