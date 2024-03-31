Chp Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı Oyunu Kullandı

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlara oy kullanmaları ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısı yaptı. Tüzün, "Bilecik’te özellikle sandığa katılım oranının çok yüksek olacağını tahmin diyoruz” derken; Subaşı ise, "Oy kullanmayan vatandaşlarımızı hem sandığa oy kullanmaya hem de saat 17:00'den sonra sandıklara sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ile CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlara oy kullanmaları ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısı yaptı. Tüzün, "Bilecik’te özellikle sandığa katılım oranının çok yüksek olacağını tahmin diyoruz” derken; Subaşı ise, "Oy kullanmayan vatandaşlarımızı hem sandığa oy kullanmaya hem de saat 17:00'den sonra sandıklara sahip çıkmaya davet ediyoruz" dedi.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, Edebali Ortaokulu’nda oylarını kullandıktan sonra açıklama yaptı. Tüzün, şunları söyledi:

"Bugün ülke olarak demokrasi bayramı kutluyoruz. Ülkemizin tüm illerinde, ilçelerinde vatandaşlarımız sandığa gidiyor. Bilecik’te özellikle sandığa katılım oranının çok yüksek olacağını tahmin diyoruz. Bu saat itibariyle yüzde 50’yi geçtiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla akşam saat 17.00’ye kadar bütün hemşerilerimizi oy kullanmaya davet ediyoruz. 17.00’den sonra kullanılan oylara sahip çıkabilme duygusuyla görevlerinin başında olmasını bir kez daha rica ediyoruz. Kazananın demokrasi olmasını, kazananın Bilecik olmasını diliyoruz. Biz de oyumuz kullandık milletimize ve ülkemize hayırlı olsun."

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKMAYA DAVET EDİYORUZ"

Melek Mızrak Subaşı ise şunları söyledi:

"Bugün ilimizdeki sandıklarımızı, vekilimiz, il başkanım, ilçe başkanım ile birlikte ziyaret ediyoruz. Herhangi bir olumsuzluk yok. Her şey çok güzel gidiyor. Bizlerde vatandaşlarımızı, oy kullanmayan vatandaşlarımızı hem sandığa oy kullanmaya davet ediyoruz, hem de saat 17:00’den sonra sandıklara sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyorum."

Anka Haber Ajansı