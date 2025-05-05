Chp Bilecik İl Başkanı Özdemir: "Bu Yaşananlar Uzun Süredir İşlenen Bir Siyasetin Sonucudur"

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayan CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, "Bugün yaşananlar bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik İl Başkanlığında Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, Kadın Kolları Başkanı Dilek Gacal ve Gençlik Kolları Başkan Vekili Onur Baran Ekici ile basın açıklaması yapan Özdemir, şunları ifade etti:

"Bugün yaşananlar, bir tesadüf değil; uzun süredir işlenen bir siyasetin sonucudur. Her fırsatta "ya bendensin ya düşmansın" diyen bir dilin, toplumun ortak hafızasını tahrip eden, muhalefeti düşmanlaştıran, ötekini suçlu gösteren bir anlayışın sonucudur. Bu anlayışı temsil eden tek adam rejiminin başındaki kişi, yıllardır toplumsal fay hatlarını kaşıyarak siyaset yapıyor. Kimi zaman etnik kimlikleri, kimi zaman mezhepleri, kimi zaman yaşam tarzlarını birbirine kırdırarak, bu ülkenin evlatlarını karşı karşıya getirerek var olmaya çalışıyor. Ama bilinsin ki: Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu ülkenin kurucu partisiyiz. Biz bu toprakların en güçlü harcını, "yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine" ülküsüyle yoğurmuş bir geleneğin taşıyıcısıyız."

Anka Haber Ajansı