Chp Bilecik Milletvekili Aday Adaylarından Bozüyük Çıkarması

CHP Bilecik Milletvekili aday adayı Yaşar Tüzün, Faik Akarkarasu, Vedat Kazıcı, İsmail Cinoğlu, Mustafa Aksu, Nurcan Özçakır ve Orhan Yavuz Osmanoğlu, Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Belediye'nin iftar çadırında ilçe halkı ile oruçlarını açan milletvekili aday adayları daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP Bilecik Milletvekili aday adayı Yaşar Tüzün, Faik Akarkarasu, Vedat Kazıcı, İsmail Cinoğlu, Mustafa Aksu, Nurcan Özçakır ve Orhan Yavuz Osmanoğlu, Bozüyük Belediyesi’ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile bir araya geldi. Belediye'nin iftar çadırında ilçe halkı ile oruçlarını açan milletvekili aday adayları daha sonra çeşitli ziyaretlerde bulundu.

CHP Bilecik Milletvekili aday adayları, Başkan Bakkalcıoğlu’nu makamında ziyaret ederek, çeşitli konularla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Başkan Bakkalcıoğlu, milletvekili aday adaylarına göreve geldikleri günden itibaren yapmış oldukları çalışmalar, hayata geçirilen projeler ve yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bilgi verdi. Ziyarette ayrıca milletvekili aday adayı Nurcan Özçakır, Başkan Bakkalcıoğlu’na önceki belediye başkanlığı döneminde çekilmiş ve çerçevelenmiş bir fotoğrafını hediye etti.

İFTAR ÇADIRINDA HEMŞEHRİLERİYLE BULUŞTULAR

Milletvekili aday adayları, Belediye Başkanlığı makamındaki ziyaretin ardından Bozüyük Belediyesi İftar Çadırı’nı ziyaret ederek oruçlarını Bozüyüklü hemşehrileri ile birlikte açtı.

İftar öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile birlikte çadıra gelerek tüm masaları tek tek dolaşan milletvekili aday adayları, vatandaşlarla görüşerek, Ramazanlarını kutladılar ve hayırlı iftarlar dilediler. Vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılanan Başkan Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili ve Milletvekili aday adayı Yaşar Tüzün ile diğer milletvekili aday adayları yemek sırasına girerek yemeklerini aldılar ve ezanın okunması ile oruçlarını vatandaşlarla birlikte açtılar. Bozüyüklü hemşehrileri ile bir araya gelerek iftar yapan milletvekili aday adaylarına Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Fındık ve Ali Şahinoğlu ile birlikte CHP Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esel, İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Elmas ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDULAR Milletvekili aday adayları, Bozüyük’te Bozüyük Belediyesi ve Bozüyük Belediyesi İftar Çadırı’nın ardından ilk olarak Karadenizliler Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Kısmet Turan misafirlerini ‘hoş geldiniz’ diyerek karşıladı. Ardından CHP İlçe Başkanı İhsan Esel ve CHP İl Başkanı Metin Yaşar’ın selamlama konuşmalarının ardından söz alan Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, "Ülkemiz için çok tarihi bir seçime giriyoruz. 14 Mayıs’ta tarihi bir karar verecek halkımız. Bu önemli bir seçim. Bizim de 8 tane pırıl pırıl milletvekili aday adayımız var. Bu partimizin tarihinde ilk defa bu kadar çok adayımız oluyor. Bu da halkın bize gösterdiği teveccühün yüksek olduğunu gösteriyor. Ben ülke genelinde de bakıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi aday adaylarının sayısı çok yüksek” dedi. Ziyarette daha sonra milletvekili aday adayları sırayla kendilerini tanıtarak, aday olmaları durumunda yapacakları çalışmaları paylaştılar. Daha sonra Bozüyük Ertuğrulgazi Kültür ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret eden Başkan Bakkalcıoğlu ve beraberindekileri, Dernek Başkanı İbrahim Yalnız karşıladı. Burada da sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette milletvekili aday adayları sırayla kendilerini tanıtarak, aday olmaları durumunda yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.

Anka Haber Ajansı