Chp Bilecik Milletvekili Tüzün’den Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’na Tebrik Ziyareti

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, netleşen sonuçlara göre yeniden Bozüyük Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ederek, tebrik etti.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, netleşen sonuçlara göre yeniden Bozüyük Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu’nu ziyaret ederek, tebrik etti.

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Başkan Bakkalcıoğlu, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP İl Başkanı Ali Özdemir ile bir araya geldi. Milletvekili Tüzün ve İl Başkanı Özdemir, Başkan Bakkalcıoğlu’nun yoğun ve yorucu bir seçim sürecinin ardından ilçede büyük bir başarı elde ettiğini belirterek, kendisini tebrik etti, görevinde başarılar diledi.

Seçim sonuçları üzerine bilgi alışverişinde de bulunulan ziyarette Milletvekili Tüzün ve İl Başkanı Özdemir, Bozüyük’ün hizmetlerle dolu güzel bir 5 yıl geçirdiğini ve ilçelilerin Başkan Bakkalcıoğlu’nun önünü açtığını belirterek, gelecek 5 yılda Bozüyük’ü çok daha güzel projelerin ve çalışmaların beklediğini söyledi.

Anka Haber Ajansı