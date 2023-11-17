Chp, Borçlarını Ödeyen Tüketicilerin Sicillerinin Temizlenmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kredi kartı veya kredi borcu nedeniyle yasal takibe alınarak kara listeye giren tüketicinin, söz konusu borçların 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamının ödenmesinden veya yeniden yapılandırılmasından sonra Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki olumsuz sicilinin silinmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, kredi kartı veya kredi borcu nedeniyle yasal takibe alınarak kara listeye giren tüketicinin, söz konusu borçların 1 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamının ödenmesinden veya yeniden yapılandırılmasından sonra Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdindeki olumsuz sicilinin silinmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, borçlarını ödeyen tüketicilerin kredi notlarına ilişkin olumsuz sicillerinin dikkate alınmaması adına hazırladığı "Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması" kanun teklifini TBMM başkanlığına sunduğunu açıkladı. Demir, kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yasal takip başlatılan ya da ödemelerinde gecikmeye düşen tüketiciler Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafında riskli ve kötü sicilli olarak değerlendirilmektedir. Bu uygulama nedeniyle tüketiciler borcun tamamını ödeseler dahi 5 yıl boyunca kredi sicilleri düzeltilmemektedir. Bu sicil kayıtları sebebiyle tüketiciler borçlarının tamamını ödemeleri durumunda bile 5 yıl boyunca acil ihtiyaçları için tekrar kredi kullanamamaktadır. Kanun teklifimiz ile yapılan sicil affı sayesinde borçlarını ödeyen vatandaşlarımızın olumsuz sicilleri temizlenecek ve ekonomik yönden biraz da olsa rahatlamalarını amaçlamaktayız.”

Anka Haber Ajansı