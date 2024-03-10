Chp Buca Adayı Görkem Duman Projelerini Anlattı

“Önce Buca Öncü Buca” sloganıyla yola çıkan CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman projelerini anlattı. Altyapıdan sosyal projelere kadar 5 yıllık hizmet planını açıklayan Duman, “Buca İttifakı ile 1 Nisan’dan itibaren sosyal belediyecilikte yeni bir çağ başlatıyoruz” dedi.

“Önce Buca Öncü Buca” sloganıyla yola çıkan CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, projelerini anlattı. Altyapıdan sosyal projelere kadar 5 yıllık hizmet planını açıklayan Duman, “Buca İttifakı ile 1 Nisan’dan itibaren sosyal belediyecilikte yeni bir çağ başlatıyoruz” dedi.

CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, proje tanıtım toplantısı düzenledi. Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısına CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, CHP YDK Üyesi Özkan Tice, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP İlçe Başkanı Çağdaş Kaya ve ilçe örgütü, önceki dönemler milletvekilleri Kani Beko, Ahmet Ersin, Musa Çam, Tacettin Bayır ve binlerce Bucalı vatandaş katıldı. Coşkulu kalabalığı selamlayan CHP’li Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman, yaptığı açılış konuşmasında “Her geçen gün başlatılan Buca ittifakı kartopu gibi büyümeye devam ediyor. Bugün doğup büyüdüğüm Bucamız için bu çalışmalarımızı ve projelerimizi paylaşmak beni çok heyecanlandırıyor. İttifakın büyümesi de inancımızı, mutluluğumuzu yükseltiyor” diye konuştu.

HALKLA BERABER YÖNETİM

Projelerini Buca halkı ile birlikte oluşturduklarını, uzman ve teknik ekiple titiz bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Duman, “Yönetim Biçimi ve Demokrasi”, “Yapısal ve Sosyal Belediyecilik”, “Üreten Belediyecilik”, “Gençlik ve Spor” ile “Kültür-Sanat” ana başlıklarıyla gelecek 5 yılın Buca’sını anlattı. Mahalle Meclisleri ve Buca Esnaf Masası kurarak yerel yönetimi halkla buluşturacaklarına işaret eden Duman, Demokrasi ve Sivil Toplum Yerleşkesi ile tüm kesimlerin sesinin duyulacağını, BİMER uygulaması ile de teknolojik belediyeciliğe yeni bir soluk getirileceğini kaydetti.

AFETE KARŞI KENTSEL DÖNÜŞÜM SENARYOSU

Deprem kenti İzmir’de Buca’nın afet haritasının çıkarılarak sağlıklı bir dönüşüme zemin hazırlanacağını aktaran Duman, üniversite ile işbirliği yaparak kentsel dönüşüm senaryosunun hazırlanacağını söyledi. Duman, sosyal belediyecilik kapsamında uyuşturucu ile etkin mücadele edeceklerini, Kadın Üretim Kooperatiflerinin destekleneceğini, evde bakım ve aşevi hizmetinin devreye gireceğini, yaş almış Bucalılar için Yaşam Merkezleri’nin açılacağını, hasta nakil aracı ile ise Bucalıların zor zamanında yanlarında olacaklarını dile getirdi.

HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET

Mustafa Kemal Rekreasyon Alanı / Kreş ve Taziye Evi ile bölgedeki talepleri karşılayacaklarını belirten Duman, Afet ve İlk Yardım Konteynerleri ile de önemli bir açığı kapatacaklarını ifade etti. Duman ayrıca, Avrupa standartlarında bir Sokak Hayvanları İçin Geçici Bakımevi’ni hayata geçireceklerini, ayrıca sokak hayvanları için mama üretim tesisi kuracaklarını ifade etti. Duman ayrıca, mevcut açık Pazar yerlerinin kapatılacağını, kapalı Pazar yerlerine de güneş enerjisi sistemi kurulacağını müjdeledi.

TRAFİK VE ALTYAPI SORUNUNA BİLİMLE NEŞTER

Duman, en hayati konulardan biri olan trafikte de çözüm projelerinin hazır olduğunu kaydederek, özellikle tek yön uygulaması, kaldırım genişletme çalışmaları ile Buca’ya nefes aldıracaklarının altını çizdi. Asfalt, alt yapı, yol, temizlik, park ve bahçeler gibi icraat birimlerinin modernize edilerek en verimli şekilde yapılandırılacağını vurgulayan Duman, Bucalıların hizmet memnuniyetini en üst düzeye çıkaracaklarının sözünü verdi.

GENÇLİKTEN ALKIŞ TUFANI

Ortaokul ve ilkokul öğrencileri için Etüt Merkezleri açacaklarını, yeni doğan bebekleri “Hoş geldin paketi” ile karşılayacaklarını belirten Duman, gençlik için de Gaziler Mahallesi Kapalı ve Açık Spor Kompleksi, portatif yüzme havuzları, Tınaztepe Öğrenci Konukevi, TEKNOGEM Eğitim ve Araştırma Kampüsü, belediye hizmet binalarında E-Spor Alanları, ÖSYM sınav ücretlerinin karşılanması, amatör spor kulüplerinin desteklenmesi, öğrenci bursu ve asker harçlığı gibi pek çok projesini paylaştı, gençlerden büyük alkış aldı. Duman ayrıca engelli vatandaşlar için kapalı spor salonu imkanı sağlanacağını sözlerine ekledi.

ÜRETEN BELEDİYECİLİK

“Üreten Belediyecilik” için de çiftlik hayvanları için yem üreteceklerini, belediye tesislerinde fidan, tohum ve gübre üreterek de önemli bir tasarruf sağlayacaklarını vurguladı. Duman, modern ve steril bir mezbahayı da Buca’ya kazandıracaklarını müjdeleyerek, kültür sanat alanında da Buca’ya dev hizmetler gerçekleştireceklerini duyurdu.

BEŞ KRİTİK NOKTADA DEVRİM YARATACAK TRAFİK DÜZENLEMESİ

Bilimsel çalışmayla trafiği engellemek için tek yön uygulamasına geçeceklerini belirterek, “Beş önemli nokta var, buralar Demokrasi Meydanı, Heykel, Kasaplar, Dokuzçeşmeler, Hasanağa Bahçesi. Ne kadar araç ne kadar sürede gidiyor veri oluşturduk. Tarihi yapılar olduğu için yol genişletmesi yapamıyoruz. Battı çıktı yapabilecek fiziki şartlar da uygun değil. Doğru bir tek yön aksını kurguladık” bilgilerini verdi.

“BUCA’NIN BİR SİMGESİ OLACAK”

Yıkılan Buca Cezaevi alanı içinde düşüncelerini paylaşan Duman, “Cezaevi alanına Buca Atatürk Kültür Merkezi ve Meydanı'nı kurmak istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için defalarca kez Bakanlığa gitmeye de hazırım. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'da bu projeyi destekliyor. Burayı yeşil alan yapıp bizden sonraki nesillere miras bırakmak. Buca’yı simge haline getiren bir yapı haline gelsin istiyorum" dedi.

Anka Haber Ajansı