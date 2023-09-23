Chp Burdur Milletvekili Akbulut'tan Türkşeker'e Tepki: "Neyi Saklıyorsunuz?"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Türkşeker Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamaya göre hiçbir protokolün çağırılmayarak gizlice bir açılış töreninin yapılacağı belirtilmiş. Neyi gizliyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Neyden çekiniyorsunuz çok merak ediyoruz. Örneğin Türkşeker’in pancarın taban fiyatını açıklamamasından mı rahatsızsınız" dedi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Türkşeker Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamaya göre hiçbir protokolün çağırılmayarak gizlice bir açılış töreninin yapılacağı belirtilmiş. Neyi gizliyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Neyden çekiniyorsunuz çok merak ediyoruz. Örneğin Türkşeker’in pancarın taban fiyatını açıklamamasından mı rahatsızsınız" dedi.

Burdur Şeker Fabrikası’nda 69. kampanya dönemi 21 Eylül Perşembe günü törenle başladı. Açılışa davet edilmediklerini söyleyen CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut ve Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur'daki Şeker Fabrikası önünde yaptıkları açıklama ile Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker) Genel Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

"NEYİ SAKLIYORSUNUZ?"

İzzet Akbulut şunları söyledi:

"Burdur Belediye Başkanımla birlikte Burdur Şeker Fabrikası’nın önündeyiz. Burdur ne yazık ki üzücü ve tarihi bir olayla karşı karşıya kaldı. Dün şeker fabrikasının kampanya dönemi başladı. Normalde yıllardan beri alışık olduğumuz bir törenle başlar kampanya dönemi. Böyle bir törenin alelacele, gizlice yapılmış olduğunu ne yazık ki öğrenmiş bulunmaktayız. Bizler ilin Belediye Başkanı ve Milletvekili olarak böyle bir kampanyanın açılış töreninde neden davet edilmediğimizi merak ediyor, niye haberimizin olmadığına anlam veremiyoruz. Türkşeker Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu açıklamaya göre hiçbir protokolün çağırılmayarak gizlice bir açılış töreninin yapılacağı belirtilmiş. Neyi gizliyorsunuz? Neyi saklıyorsunuz? Neyden çekiniyorsunuz, çok merak ediyoruz. Örneğin Türkşeker’in pancarın taban fiyatını açıklamamasından mı rahatsızsınız? Bakın pancar üreticileri, pancarlarını fabrikalara dökmeye başladı. Ne kadara satacaklarını bilmiyorlar. Üretimde bir düşüklük mü var, bundan mı rahatsızsınız?

"BÖYLE BİR UYGULAMAYI BURDUR'UMUZDA İSTEMİYORUZ"

Sorumluluk kimde bilmiyoruz ama dün aceleyle yapılan törene AK Parti milletvekilleri katılmış. Çağırılıp çağırılmadıklarını bilmiyoruz ama bir şekilde haberleri olmuş. Buranın fabrika müdürü baktı AK Parti’nin milletvekili burada mı, Burdur’un CHP milletvekilini de çağırması gerekiyor. Burdur’un Belediye Başkanını da çağırması gerekiyor. Biz bu konuşmaları yapıyorsak üreticilerimizin yararına yapıyoruz. Tüm Türkiye’deki pancar üreticilerinin haklarını koruyabilmek adına yapıyoruz ve böyle bir uygulamayı bir kez daha Burdur'umuzda ve Türkiye’nin hiçbir yerinde görmek istemiyoruz."

Anka Haber Ajansı