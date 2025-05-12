Chp Burdur Milletvekili İzzet Akbulut: Diyaliz Hastalarımızı Kaybetmeye Başladık

Muhammet Fatih BAŞCI

(BURDUR)-Burdur'da yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin açıklama yapan CHP Milletvekili İzzet Akbulut, "Bir çok diyaliz hastamızı kaybetmeye başladık. Bununla alakalı savcılıktan ne karar çıkacaksa artık çıksın. Diyaliz ünitemizde hizmete girsin istiyoruz." dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, eski Burdur Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, hastanenin taşınmasının ardından bölgede yaşanan ekonomik durgunluğa ve sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çekti. Eski hastane çevresindeki esnafın iş kaybı nedeniyle mağduriyet yaşadığını belirterten İzzet Akbulut açıklamasında şunları söyledi:

"Eski hastane bölgesi esnafı muzdarip"

“Bir zamanlar iğne atsan yere düşmeyecek kadar yoğun olan bu bölge, bugün çok az insanın ve aracın geçtiği bir alana dönüştü. Bu durumdan eczaneler, kuaför salonları, büfeler ve optikçiler gibi birçok esnaf olumsuz etkilendi. Burdurlu hemşehrilerimizin her fırsatta dile getirdiği ‘çevre illerde yeteri kadar sağlık hizmetleri varken niye Burdur’umuzda yok’ dedikleri, ‘niye Burdur’da sadece bir hastane var’ dedikleri, ‘niye Burdur’umuzda Eğitim ve Araştırma Hastanesi yok? Tıp Fakültesi yok?’ dedikleri bir ortamda biz de eski hastanenin önündeyiz. Biliyorsunuz eski polikliniklerin olduğu bölümler depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Arkamızdaki camlı binanın tekrar çalışacağı, buranın en azından acil servis olarak hizmet vermeye devam edeceği gündemdeydi. Ama onun da hala raporları gelmediği için ki biz depreme dayanıklı olduğu görüşündeyiz. O raporların gelmesi bekleniyor.

Biz en azından acil servis olarak hizmet vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu bölgedeki bir zamanların iğne atsanız yere düşmeyecek yoğunluktaki bu bölge bugün itibariyle çok az sayıda insanın geçtiği, çok az sayıda arabanın geçtiği yoğunlukta bir bölge haline geldi. Hal böyle olunca da çevredeki esnaflarımızda bu durumdan çok muzdaripler. Eczaneler, kuaför salonları, büfeler, optikçiler gibi birçok sektörde esnaflarımız var. Haliyle hastanenin buradan gitmesinden dolayı çok muzdaripler.

"Diyaliz hastalarımızı kaybetmeye başladık"

Burdurlu hemşerilerimiz bir diyaliz skandalıyla karşı karşıya gelmişti. Bugün baktığımız zaman diyaliz bölümünün daha hala başlamadığı ve ilimizdeki diyaliz hastalarının da acil durumlarda başka illere sevk edilmesi veya Bucak ilçesine sevk edilmesinden kaynaklı merkezdeki bir çok diyaliz hastamızı kaybetmeye başladık. Bununla alakalı savcılıktan ne karar çıkacaksa artık çıksın. Diyaliz ünitemizde hizmete girsin istiyoruz.

"Burdur’a birden fazla sağlık kuruluşunu, sağlık hizmetini kazandıracağız"

Burdurlu hemşerilerimizin sağlık anlamındaki seslerine ses olmaya devam edeceğiz. Ama şunu unutmayın ki er ya da geç Burdur’a birden fazla sağlık kuruluşunu, sağlık hizmetini kazandıracağız."

Anka Haber Ajansı