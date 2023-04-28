Chp Burdur Milletvekili Mehmet Göker: "Verimli Tarım Arazilerinin İnşaata Açılmasının Önüne Geçilmeli"

Chp Burdur Milletvekili Mehmet Göker: "Verimli Tarım Arazilerinin İnşaata Açılmasının Önüne Geçilmeli"

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Eğer gıdaya ulaşmakta, gıda tüketimine ulaşmakta, hayvancılıkta yeme ulaşmakta bir sıkıntı yaşanıyorsa uygulanan politikalarda mutlaka bir sıkıntı olduğu aşikardır. Çözüm önerileri ne olmalı, verimli tarım arazilerinin inşaata açılmasının önüne geçilmeli. Çiftçilerimizin bankalara borçlarının faizi silinmeli, ana para ödenebilecek seviyede taksitlendirilmeli. Özellikle gençlerin yeniden tarım sektörüne yönelişi özendirilmeli, bunun için teşvik yapılmalı" dedi.

MUHAMMET FATİH BAŞCI

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Eğer gıdaya ulaşmakta, gıda tüketimine ulaşmakta, hayvancılıkta yeme ulaşmakta bir sıkıntı yaşanıyorsa uygulanan politikalarda mutlaka bir sıkıntı olduğu aşikardır. Çözüm önerileri ne olmalı, verimli tarım arazilerinin inşaata açılmasının önüne geçilmeli. Çiftçilerimizin bankalara borçlarının faizi silinmeli, ana para ödenebilecek seviyede taksitlendirilmeli. Özellikle gençlerin yeniden tarım sektörüne yönelişi özendirilmeli, bunun için teşvik yapılmalı" dedi.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, dün Burdur Teke Yöresi 8. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı açılış törenine katıldı. Milletvekili Göker, törende yaptığı konuşmada sektörün sorunlarına yönelik çözüm önerilerini dile getirdi.

"DESTEKLEMELER ZAMANINDA YAPILMALI"

Mehmet Göker şunları söyledi:

"Sekizincisini düzenlediğimiz bu fuarın Burdur ekonomisine, Burdur çiftçisine verdiği katkılardan ve buna desteklerinden dolayı tüm kuruluşlara teşekkürümü bir borç bilirim. Sektörde sorun var mı, var. Bunu nereden biliyoruz? Eğer gıdaya ulaşmakta, gıda tüketimine ulaşmakta, hayvancılıkta yeme ulaşmakta bir sıkıntı yaşanıyorsa uygulanan politikalarda mutlaka bir sıkıntı olduğu aşikardır. Bu sıkıntıları herkesin dile getirdiği gibi çözüm önerileri ne olmalı, verimli tarım arazilerinin inşaata açılmasının önüne geçilmeli. Çiftçilerimizin bankalara borçlarının faizi silinmeli, ana para ödenebilecek seviyede taksitlendirilmeli. Özellikle gençlerin yeniden tarım sektörüne yönelişi özendirilmeli, bunun için teşvik yapılmalı. Tarım ürünlerinin üretimi ve fiyatı önceden belirlenmeli, üretici kaç paraya, nereye satacağını bilerek ekimini ve dikimini yapmalı. Desteklemeler tam zamanında ve tam miktarında yapılmalı. Et, süt, yem paritesi ciddi bir kurala net olarak bağlanmalı. Bunun üzerinde çiftçi neyi nasıl üreteceğini önceden planlayabilmeli. Bu vesileyle fuarımızın kentimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum."

Anka Haber Ajansı

Gündem
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İbb Başkanı Tunç Soyer İle İzmir'de Çıkan Yangın Nedeniyle Görüştü
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İbb Başkanı Tunç Soyer İle İzmir'de Çıkan Yangın Nedeniyle Görüştü
Kılıçdaroğlu: “22.30’da Bir Müjdem Var. Haydi Gelin, Burada Buluşalım”
Kılıçdaroğlu: “22.30’da Bir Müjdem Var. Haydi Gelin, Burada Buluşalım”
Veli Ağbaba, Malatya’da Deprem Nedeniyle İşyeri Yıkılan Esnafa Konteyner İşyerinin Anahtarlarını Teslim Etti
Veli Ağbaba, Malatya’da Deprem Nedeniyle İşyeri Yıkılan Esnafa Konteyner İşyerinin Anahtarlarını Teslim Etti
Bahçeli, Destici Ve Aksakal'dan, Erdoğan’a Geçmiş Olsun Ziyareti
Bahçeli, Destici Ve Aksakal'dan, Erdoğan’a Geçmiş Olsun Ziyareti
Engin Altay, Güngören'de Pazarcı Esnafı Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi: "50 Kuruş Ucuzlamış Soğan"
Engin Altay, Güngören'de Pazarcı Esnafı Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi: "50 Kuruş Ucuzlamış Soğan"
Yurt Dışında Oy Kullanma İşlemi Başladı… Chp Münih Temsilcisi Tomakin: “Her Şey Çok Güzel Olacak”
Yurt Dışında Oy Kullanma İşlemi Başladı… Chp Münih Temsilcisi Tomakin: “Her Şey Çok Güzel Olacak”
Ali Babacan: “İşkenceye Sıfır Toleranstan Sinan Ateşlerin Vurulduğu Bir Ülke Haline Geldik. Nereden Nereye…”
Ali Babacan: “İşkenceye Sıfır Toleranstan Sinan Ateşlerin Vurulduğu Bir Ülke Haline Geldik. Nereden Nereye…”