Chp Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Gezi Tutuklularını Ziyaret Etti

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Gezi Davası kapsamında tutuklu yargılanan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala ve Hakan Altınay ile Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i de Bakırköy Cezaevi’nde ziyaret etti. Pala, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada; “İktidarın her türlü kutuplaştırma çabasına karşın halkın toplumsal sahiplenmeyle kamusal ortak alanları için yaptıkları eylemlerin hukuksal dayanağının a

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Gezi Davası kapsamında tutuklu yargılanan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Osman Kavala ve Hakan Altınay ile Tele 1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i de Bakırköy Cezaevi’nde ziyaret etti. Pala, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada; “İktidarın her türlü kutuplaştırma çabasına karşın halkın toplumsal sahiplenmeyle kamusal ortak alanları için yaptıkları eylemlerin hukuksal dayanağının anayasal ödevlerinden kaynaklı olduğunu” belirterek, “yaşamını kaybeden, sakat kalan ve halen tutuklu bulunan tüm mağdurların nedeni olanların, bir gün adil yargılanma hakkı çerçevesinde hesap vereceklerini” değerlendirmesini yaptı.

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, Gezi Davası tutukluları ve Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret etti.

Kayıhan Pala, milletvekili seçilmesine rağmen 55 gündür tutukluluğu devam eden TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın, bir an önce dışarı çıkıp seçim bölgesi Hatay’da ev tutarak görevine başlamak istediğini aktardı.

Tayfun Kahraman, Pala aracılığıyla gönderdiği mesajında, Gezi davasının toplumun tüm kesimleri tarafından duyarlılıkla izlenmesine devam edilmesini ve davadaki hukuksuzluğa karşı herkesin tepkisini yüksek sesle dile getirmesini beklediklerini belirtti.

Osman Kavala, demokrasi ve adalet mücadelesinin güçlenerek sürmesinin önemine değinerek, Türkiye’nin geleceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

Hakan Altınay kendisi ile ilgili gerekçeli kararda gerçek olan tek şeyin ismi olduğunu, geri kalan her şeyin gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, adalet mücadelesini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Prof. Dr. Kayıhan Pala, Mücella Yapıcı ile yaptığı görüşmede cezaevi dışındaki sağlık kuruluşlarına sevk sırasında yaşanan sorunlarla ilgili ayrıntılı olarak bilgi aldı ve Yapıcı’nın sevk sırasında ve başvurulan sağlık kuruluşunda insan haklarına ve tıbbi etik ilkelere aykırı işleyiş değişmedikçe, önemli sağlık sorunları olmasına karşın hiçbir sağlık kuruluşuna gitmeyeceğine ilişkin kararından dönmeyeceğini söylediğini aktardı.

Mine Özerden, Gezi davası ile ilgili hukuksuzluğun sona ermesi ve adil yargılamanın gerçekleşmesi için mücadelenin süreceğini bildirdi.

Çiğdem Mater, cezaevindeki bazı kadınların hukuksal destekten yoksun kaldığını söyledi ve cezaevi koşullarındaki sağlık hizmeti sunumunun (Uzman hekimlerin haftada bir veya iki haftada bir gelmesi ve muayene sırasında mahremiyetin sağlanamaması vb.) yetersizliğini dile getirdi.

Gezi kararlarının, adil yargılanma hakkının yok sayılarak milyonların tutukluluğu anlamına geldiğini söyleyen CHP’li Kayıhan Pala, “Tarihsel-kültürel-doğal ortak yaşam alanlarını korumayı amaçlayan ve yurttaşların yaşam biçimlerine müdahaleye başkaldıran eylemlerin kalbi olan Gezi ve davası, iktidarın kendi güdümündeki yargıyla yurttaşlarını anayasal hak ve özgürlüklerini kullandıkları için hukuksuz yere tutuklamasıdır" dedi.

Pala, “İktidarın her türlü kutuplaştırma çabasına karşın halkın toplumsal sahiplenmeyle kamusal ortak alanları için yaptıkları eylemlerin hukuksal dayanağının anayasal ödevlerinden kaynaklı olduğunu belirterek, yaşamını kaybeden, sakat kalan ve halen tutuklu bulunan tüm mağdurların nedeni olanların, bir gün adil yargılanma hakkı çerçevesinde hesap vereceklerini” söyledi.

Pala, Marmara Cezaevi’nde tutuklu Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ı da ziyaret etti. Yanardağ demokrasi, adalet ve eşitlik mücadelesini her koşulda sürdüreceğini; kumpaslar ve tahtların çökeceğini ve adaletin yerine geleceğini dile getirdi.

Kayıhan Pala son olarak; Osman Kavala, Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden ve Merdan Yanardağ’ın bir an önce özgürlüklerine kavuşması için Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrı yaparak, hukuksuz ve adil olmayan yargılamaların son bulmasını istedi.

Anka Haber Ajansı