Chp Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban, Çatalca Belediye Başkan Aday Adayı Oldu

CHP Çatalca İlçe Başkanı Mimar Mehmet Çoban, Çatalca Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunda. Çoban, Çatalca'nın geleceği ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışını tekrar iktidar yapma hedefiyle adaylık sürecine girdiğini belirtti. Diğer aday adaylarını da sahneye davet eden Çoban, “Çatalca’yı AKP’nin elinden alacağız” dedi.

CHP Çatalca İlçe Başkanı Mimar Mehmet Çoban, Çatalca Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulundu. Çoban, Çatalca'nın geleceği ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışını tekrar iktidar yapma hedefiyle adaylık sürecine girdiğini belirtti. Diğer aday adaylarını da sahneye davet eden Çoban, “Çatalca’yı AKP’nin elinden alacağız” dedi.

CHP Çatalca İlçe Başkanı Mimar Mehmet Çoban, Çatalca Belediye Başkan aday adayı oldu. Çoban, açıklamasında AKP iktidarına yönelik eleştirilere ve Çatalca’da değiştirilmesi gereken noktalara değindi. AKP'nin 20 yıllık iktidar sürecinde ülkeye verdiği zararları vurgulayan Çoban, adaletsizlikleri ve demokratik hakların kısıtlanmasını eleştirdi. Çoban, Çatalca için planlı yapılaşma, tarımın korunması, gençlerin istihdamı ve toplumsal mutabakat vaatlerini söyledi.

İMAMOĞLU’NA ÇAĞRI

Çoban, adaylık açıklamasında Çatalca'nın karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunarken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çatalca'ya sunduğu desteklere de vurgu yaptı. İmamoğlu'nun Çatalca'ya sunduğu katkıları anlatan Çoban, mazot desteği, yem, gide, tohum, tarımsal araç desteğiyle çiftçiye verilen desteğe, AKP döneminde yapılmayan altyapı çalışmaları, doğal gaz ve Yuvam İstanbul projelerine teşekkür etti.

“KÜSKÜNLÜKLERİ KENARA BIRAKTIK”

Çoban, ilçe başkanı adaylığını düşündüğü an küskünlükleri bir kenara bıraktığını, birlik ve güçlü olmanın önemine değindi.

Birlik olmanın önemine dikkat çeken Çoban, Çatalca’nın yaşanabilir bir şehir olması, tarım alanlarının korunması, gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi ve belediyecilikte toplumsal mutabakatın

sağlanması için aday olduğunu ifade etti.

“AKP İLE KENT YAĞMASININ NE OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Çatalca’daki için vaatlerini sıralayan Çoban, ilk önce Çatalca'nın yağmalanmasına dur demek için çalışacağını belirtti. Çoban’ın vaatleri arasında halkın iktidarı ve toplumsal mutabakat, gençlerin geleceği ve tarımın desteklenmesi, kaçak yapılara ve imar düzenine geçit verilmemesi, gibi başlıklar öne çıktı. Çoban, “Bizler AKP ile kent yağmasının ne olduğunu gördük. Gökdelenlerle tanıştık. Daracık yollarda kendi yandaşları para kazansın diye yüksek yüksek ucube binalar yaptırdılar” dedi.

VAATLERİNİ SIRALADI: YAĞMA DÜZENİNE DUR DİYECEĞİZ

Çatalca'nın İstanbul'un en fazla kaçak bina yapılan ilçesi konumuna geldiğine dikkat çeken Çoban, şu vaatlerde bulundu:

"Biz Çatalca’daki bu yağmaya dur diyeceğiz. İnsanların konut yapma ihtiyacını gidermek için elbette imara açacağız. Planlı bir şekilde ruhsatlı bina yapmalarını sağlayacağız. Çatalca’mıza yeni yerleşim merkezleri kazandıracağız. Yeni cazibe merkezleri oluşturacağız. Çatalca‘da yaz ve kış turizmine yönelik yatırımlar yapacağız. Yatırımcılara yardımcı olacağız. Ama tarım alanlarını da koruyacağız."

“BİZİM KAVGAMIZ AKP İLE”

Konuşmasının sonunda tüm rakiplerini de sahneye çağırarak ellerini havaya kaldıran Çoban, şunları söyledi:

" Yol arkadaşlarımızı kötülemek, onlara meydan okumak doğru değildir, olmamalıdır. Ben asla bu tavır içerisinde olmayacağım. Diğer belediye başkan aday adayı arkadaşlarımın da benimle aynı tavır içerisinde olacağına inanıyorum. Bizim kavgamız AKP iledir. AKP ile mücadelemizi kararlı, yüksek sesle cüretkâr ve meydan okuyan bir tarzda yapmalıyız. Örgüt olarak ayağa kalkmalıyız."

“SON NEFESİME KADAR MÜCADELE EDECEĞİM”

İlçe başkanlığı döneminde yaptığı çalışmaları hatırlatan Çoban, bu dönemde CHP üye sayılarının artırıldığını, toplumsal mutabakatın sağlandığını, İBB'nin de desteğiyle yüzlerce vatandaşa istihdam sağlandığını ve bahanelerin arkasına saklanmadıklarını belirtti. Çatalca'daki iddiasının altını çizen Çoban, "Çatalca'yı kazancağız ve bir daha vermeyeceğiz" dedi. Çoban, “Çatalca’yı almak için son nefesime kadar mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı