Chp Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Bal: "Çiğli’deki Trafik Sorununu Ortak Akılla Çözmeye Adayız"

CHP Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Gürbüz Bal, projeleri ile birlikte Çiğli’de fark yaratacaklarının altını çizerek, “Çiğli, hızla gelişen ve büyüyen bir ilçemiz. Bu büyümenin beraberinde getirdiği trafik sorunu, hemşehrilerimizin en önemli şikayetlerinden biri. Biz, bu sorunu ortak akılla çözmeye adayız. Halkımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle, meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla, kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunm

CHP Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Gürbüz Bal, projeleri ile birlikte Çiğli’de fark yaratacaklarının altını çizerek, “Çiğli, hızla gelişen ve büyüyen bir ilçemiz. Bu büyümenin beraberinde getirdiği trafik sorunu, hemşehrilerimizin en önemli şikayetlerinden biri. Biz, bu sorunu ortak akılla çözmeye adayız. Halkımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle, meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla, kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya hazırız” dedi.

Yerel seçim çalışmalarına devam eden CHP Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı Gürbüz Bal, projeleri ile birlikte Çiğli’de fark yaratacaklarının altını çizerek “Çiğli, hızla gelişen ve büyüyen bir ilçemiz. Bu büyümenin beraberinde getirdiği trafik sorunu, hemşehrilerimizin en önemli şikâyetlerinden biri. Biz, bu sorunu ortak akılla çözmeye adayız. Halkımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, derneklerle, meclis üyelerimizle, belediye çalışanlarımızla, kamu kurum ve kuruluşları ile beraber çalışarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya hazırız” dedi.Bal, Anadolu Caddesi üzerindeki trafik sorununu çözmek için alt geçidin en az 1 kilometre Karşıyaka yönüne doğru alınmasını sağlayacaklarını belirterek “Bu sayede, Anadolu Caddesi’ndeki trafik akışı rahatlayacak ve halkımız daha konforlu bir şekilde seyahat edebilecek” diye konuştu.

HALK ODAKLI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI AMACIMIZ OLACAK

Çiğli’de 40 yıldır yaşadığını ve ilçeyi yakından tanıdığını ifade eden Bal, “Yerel seçimlere 72 gün kaldı. Bu süreyi, hemşehrilerimizle bir araya gelerek projelerimi anlatmak için kullanacağım. Çiğli’ye farklı bir bakış açısı sunarak, halk odaklı belediyecilik anlayışını amaç edinmiş bir hemşehriniz olarak karşınıza çıkıyorum. Alanında yetkin kişiler, genç ve dinamik bir kadro ile bu sorunlara bütün adımlarda müdahale edip, hizmet etmek istiyorum. Doğanın sunabileceği sayısız güzelliğin sahibi ve Çiğli Kuş Cenneti’nin bulunduğu Gediz Deltası, yine Üniversite kenti olan ve sayısız öğrencinin evinin bulunduğu Çiğli’mizde sorunları ayrı, beklentileri aynı olan halkımıza mutlu, sağlıklı, kokusuz, barınılabilen bir yaşam alanı sağlamak için; Çiğli’mizde devam eden bu sorunların hepsinin çözümünün ilk adımı, öğrenmek, anlamak ve üretmek olmalıdır” dedi.

ÇİĞLİ HALKININ DESTEĞİ İLE BİRLİKTE EN FAZLA OYU ALACAĞIZ

Çiğli’de en fazla oy alacak aday adayının kendisi olacağının iddiasını yineleyen Bal, “2014 yılında yapılan milletvekili seçimlerinden hemen önce, partimiz ön seçim yapmış ve partililerimiz, şahsıma duyduğu güveni, İzmir geneli 2. Bölge de, 12. sıraya yerleştirerek göstermiş ve beni onurlandırmıştı. Aradan 10 yıl geçti. Çiğli’de, yine halkımızın desteğiyle en fazla oyu alacağımıza inanıyorum. En önce, kendi evimiz olan Çiğli’de yaşam ile sulh yapabilmek için, hepimiz ve yurdumuz için, ellerinizi sıkıp, söylemek istediğim bir şey var; birlikte başaracağız’’ diyerek sözlerine son verdi.

Anka Haber Ajansı