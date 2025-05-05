Chp Çorum İl Örgütü, Genel Başkan Özgür Özel’e Yönelik Fiziksel Saldırıyı Kınadı

Chp Çorum İl Örgütü, Genel Başkan Özgür Özel’e Yönelik Fiziksel Saldırıyı Kınadı

CHP Çorum İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınayarak, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun arkasında dimdik duruyoruz" açıklamasını yaptı.

ERKAN KARACA

(ÇORUM) - CHP Çorum İl Örgütü, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırıyı kınayarak, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun arkasında dimdik duruyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özel’e yönelik fiziksel saldırı, CHP Çorum İl Örgütü tarafından protesto edildi.

Kadeş Barış Meydanı’nda açıklama yapan Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Genel Başkan Özgür Özel’e yapılan saldırının şahsi değil, siyasi bir amaca hizmet ettiğini söyledi.

Solmaz, şunları kaydetti:

"Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayımilliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur. Biz buradayız! Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz: Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek bir tek günü dahi yoktur! Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüze, adayımızı yanımıza istiyoruz. Tüm halkımızı meydanlara, stantlara ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz! Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde, iktidar milletimizdedir!"

Anka Haber Ajansı

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