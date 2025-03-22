Chp Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Yarın… Tanrıkulu’ndan Diyarbakırlılara Sandığa Gidin Çağrısı

Chp Cumhurbaşkanı Adayı İçin Ön Seçim Yarın… Tanrıkulu’ndan Diyarbakırlılara Sandığa Gidin Çağrısı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ve yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ön seçimine ilişkin, “Yarın dayanışma sandıklarına gidin, birer oy atın ve bu zalim düzene karşı duruşunuzu ortaya koyun” açıklamada bulundu.

(DİYARBAKIR) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ve yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı ön seçimine ilişkin, “Yarın dayanışma sandıklarına gidin, birer oy atın ve bu zalim düzene karşı duruşunuzu ortaya koyun” açıklamada bulundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'nin gelecek seçimdeki cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yarın yapılacak ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçime ilişkin açıklama yaptı.

Tanrıkulu, Diyarbakır’da ön seçim hazırlıklarının tamamlandığını belirterek, Diyarbakırlılara yarın sandığa gitmeleri için çağrıda bulundu. Tanrıkulu, şunları söyledi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız Ekrem İmamoğlu gözaltında. Yarın 23 Mart ve ön seçimimiz var. Türkiye'nin her yerinde sandık kurduk. Diyarbakır'da da ilçe merkezlerimizde sandıklar olacak. İlk çağrım üyelerimize, yarın mutlaka ilçelerinde sandıklara gidip oyunuzu kullanın. İkinci olarak da seçmenlerimize ve dayanışma gösteren herkese sesleniyorum, yarın dayanışma sandıklarına gidin, birer oy atın ve bu zalim düzene karşı duruşunuzu ortaya koyun. Tüm hemşehlerimi, dostlarımızı sandığa bekliyoruz."

Anka Haber Ajansı

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