Chp Dikili Belediye Başkan Adayı Kırgöz, Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz’ün ev ziyareti, yoğun ilgi nedeniyle mitinge dönüştü. Kırgöz, "Az laf, çok iş üreterek Dikili’mize hizmet ettik, yeni dönemde de hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Dikili Belediye Başkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz’ün ev ziyareti, yoğun ilgi nedeniyle mitinge dönüştü. Kırgöz, "Az laf, çok iş üreterek Dikili’mize hizmet ettik, yeni dönemde de hizmetlerimiz devam edecek" dedi.

Dikili Belediye BAşkanı ve CHP Adayı Adil Kırgöz, seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. İsmetpaşa Mahallesi’nde mitinge dönüşen ev ziyaretine 5 binin üzerinde Dikili sevdalısı eşliğinde yürüyerek giden Kırgöz, Yusuf Esi ve ailesinin konuğu oldu.

Ev ziyareti sonrası coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Kırgöz şu açıklamalarda bulundu “Bu akşamki ev ziyaretimizde Yusuf Esi ve ailesinin misafiri olduk, çaylarını içtik. Az laf, çok iş üreterek Dikili’mize hizmet ettik, yeni dönemde de hizmetlerimiz devam edecek. Yeni dönem projelerimiz örnek alınsa da bunları gerçekleştirecek olan sadece biziz. Çünkü gücümüzü ilçemizin menfaatlerinde birleşen ve her geçen gün büyüyen Dikili İttifakı’ndan alıyoruz. Siz değerli Dikili sevdalılarının desteği gücümüze güç katmaya devam ediyor. Her şey daha yaşanabilir, daha güzel bir Dikili için.”

Anka Haber Ajansı