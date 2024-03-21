Chp Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik Görevinden Ayrıldı

AHMET ÜN

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 2 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. CHP Diyarbakır İl Yönetimi’nin düzenlediği iftar programında istifasını duyuran Atik, görevini İl Başkanı Yardımcısı İsmail Akyıl’a devretti.

CHP Diyarbakır İl Başkanı Abdullah Atik, 2 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrıldığını duyurdu. Atik’in görevini bırakmasına ilişkin değerlendirmede bulanan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise şunları söyledi:

"Başkanınız tamamıyla kendi isteğiyle görev değişiminde bulundu. Bu doğrultuda aldığı kararın ardından yerine CHP İl Başkanı Yardımcısı İsmail Akyıl, il yönetiminin oy birliğiyle bu göreve seçildi. Bu akşam iftar programında birlikteydik. Abdullah Bey, görevden ayrılma kararını bu akşam duyurdu. Görevden ayrılık kararının ardından Abdullah Bey, önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, şu anki Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte çalıştığı için gurur duyduğunu aktardı. Sayın Atik, bir CHP’li olarak partimizin Diyarbakır’daki tüm çalışmalarında yer alacağını bildirdi. Kendisine verilecek her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti. Abdullah Bey, görev yaptığı süre içerisinde istemeyerek de olsa, üzdüğü veya kırdığı arkadaşımız varsa helallik istedi. Bütün arkadaşlarımız da kendisine teşekkür etti. Bundan sona beraber olacağını ifade etti. Durumun parti içi bir sorun veya küskün olmadığı belirtmek istiyorum. Sayın Atik’in 2 yıllık süre içerisin de elinden gelen çabayı sarf ettiğine inanıyorum."

Anka Haber Ajansı