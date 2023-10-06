Chp Diyarbakır İl Kongresi... Aylin Nazlıaka: “Eşit Temsil, Fermuar Sistemi İstiyoruz”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Bizler ekip arkadaşlarımızla göreve geldiğimizde dedik ki üç şey yapacağız; örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek. Sekiz ilçede de kadın kollarını kurduk, 303 ilçede parti tarihimizde ilk kez kadın kollarını kurduk. 163 bin yeni kadın üye yaptık. Sırada bir şey daha var; eşit temsil var. Kadınlar madem çalışıyor, o halde kadınların sözü de yetkisi de makamı, mevkisi de olacak. Onun için eşit temsil, fermuar sistemi istiyoruz yani listelerin bir kadın bir erke

Kamera: DURSUN ALKAYA

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Bizler ekip arkadaşlarımızla göreve geldiğimizde dedik ki üç şey yapacağız; örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek. Sekiz ilçede de kadın kollarını kurduk, 303 ilçede parti tarihimizde ilk kez kadın kollarını kurduk. 163 bin yeni kadın üye yaptık. Sırada bir şey daha var; eşit temsil var. Kadınlar madem çalışıyor, o halde kadınların sözü de yetkisi de makamı, mevkisi de olacak. Onun için eşit temsil, fermuar sistemi istiyoruz yani listelerin bir kadın bir erkek şeklinde yapılmasını istiyoruz” dedi.

CHP Diyarbakır İl Kongresi, bugün bir düğün salonunda toplandı. Kongrede CHP PM Üyesi, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da konuştu. Nazlıaka şunları söyledi:

“CHP HER DAİM ZOR ZAMANLARIN PARTİSİ OLMUŞTUR”

“Hepimiz çok iyi biliyoruz, içinde bulunduğumuz süreçte ülkemiz çok zorlu bir dönemden geçiyor. Ülke AKP iktidarı döneminde adeta ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta sarayın Türkiye’si diğer tarafta ise vatandaşın Türkiye’si var. Sarayın Türkiye’sinde elektrik faturası, su parası, doğal gaz parası derdi var mı? Yok... Sarayın Türkiye’sinde ‘ben çocuğuma bu öğlen de beslenme çantasını dolduramadım diyen annenin, çocuğuna pantolon almadığı için intihar eden babanın çığlıkları duyuluyor mu? Duyulmuyor... Sarayın Türkiye’si her geçen gün vatandaşın Türkiye’sinden uzaklaşıyor. Oradaki şaşalı ışıklarda halkın neler hissettiği görülmüyor. Sarayda oturanlar halkın elini tutamaz, halkı anlayamaz. Sarayla halk arasındaki bu duvarı yıkmak zorundayız. Sarayda beşli çeteler var, sizlerin çocukları işsizlikle mücadele ederken dört, beş yerden maaş alanlar var. Sarayda dolar garantili yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var, orada hayat ekmek elden su gölden. Bu düzeni değiştirecek olanlar bizleriz. CHP her daim zor zamanların partisi olmuştur.

“BİZLER TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKMAYA HAZIR OLANLARIZ”

Milletvekilimiz Sezgin Tanrıkulu ile aynı dönem Meclis’te görev aldık, Grup Başkanımızla birçok çalışmanın altına imzamızı attık. Bunlardan birisi Kürt sorununun çözümü için TBMM’de bir mutabakat komisyonunun kurulmasıydı. Dedik ki, sivil toplumun da içinde olduğu ama her siyasi partiden eşit temsilcinin olduğu bir komisyon kurulmalı, yapmadılar. Gene dedik ki, geçmişteki acıları, travmaları hatırlatan bir takım meydanlar, sokak isimleri, caddeler var bunlar için de bir komisyon kurulsun bunlar değiştirilsin, bunu da yapmadılar. Dedik ki, demokrasinin yolu katılımcılıktan geçer, bu yüzde 10 barajı kalkmalı ve barajı sıfırlamalıyız, en kötü ihtimalle yüzde 3 olmalı baraj. Bugünkü ucube sistemle ittifakların içinde yer alındığında baraj kalkmış gibi görünüyor ama ya ittifakta yer almak istemeyen partiler için durum nasıl? Hala yüzde 10 barajı var. Faili meçhullerin üzerine gidelim dedik, 26 kez araştırma önergesi verdik reddettiler. Dedik ki mayınlı arazileri temizleyin, yoksul vatandaşlarımıza tarıma elverişli alan olarak sunun, bunu da yerine getirmek istemediler, hala mayınlı araziler var. Bizler toplumsal barış için elimizi taşın altına sokmaya hazır olanlarız.

“EŞİT TEMSİL, FERMUAR SİSTEMİ İSTİYORUZ”

Bizler ekip arkadaşlarımızla göreve geldiğimizde dedik ki 3 şey yapacağız; örgütlenmek, örgütlenmek, örgütlenmek. 8 ilçede de kadın kollarını kurduk, 303 ilçede parti tarihimizde ilk kez kadın kollarını kurduk. 163 bin yeni kadın üye yaptık. Sırada bir şey daha var; eşit temsil var. Kadınlar madem çalışıyor, o halde kadınların sözü de yetkisi de makamı, mevkisi de olacak. Onun için eşit temsil, fermuar sistemi istiyoruz yani listelerin bir kadın bir erkek şeklinde yapılmasını istiyoruz.”

Anka Haber Ajansı