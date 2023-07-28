Chp Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Tmo Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Diyarbakır’da ve bölgede çiftçilere randevu vermeyerek ve ürünlerini almayarak çiftçileri ürünlerini çok daha az bir fiyata tüccara satmasına mahkum ettiğine dikkat çekerek, çiftçilerin uğradığı bu zarar konusunda hem fiyatları etkileme, hem görevi kötüye kullanma, hem de rüşvet ve rüşvete aracılık suçlarını işledikleri iddiasıyla Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri ve bazı aracılar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç d

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Diyarbakır’da ve bölgede çiftçilere randevu vermeyerek ve ürünlerini almayarak çiftçileri ürünlerini çok daha az bir fiyata tüccara satmasına mahkum ettiğine dikkat çekerek, çiftçilerin uğradığı bu zarar konusunda hem fiyatları etkileme, hem görevi kötüye kullanma, hem de rüşvet ve rüşvete aracılık suçlarını işledikleri iddiasıyla Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri ve bazı aracılar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Toprak Mahsulleri Ofisi yetkilileri ve çiftçilere aracılık eden bazı aracılar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Diyarbakır Adalet Sarayı önünde basın açıklama yapan Tanrıkulu, "Ton başına çiftçilerden 300 lira, 500 lira alarak erken randevu sistemini devreye sokmuşlar. Bütün bu konularda özellikle küçük çaplı çiftçilerin uğradığı bu zarar konusunda hem fiyatları etkileme hem görevi kötüye kullanma hem de rüşvet ve rüşvete aracılık suçlarından dolayı biraz önce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

"ÇİFTÇİLER TÜCCARLARA MAHKUM EDİLDİ"

Sezgin Tanrıkulu şunları söyledi:

“Biraz önce suç duyurusu dilekçemi müracaat savcısına teslim ettim. Suç duyurusunun konusu şu; sizler de takip ediyorsunuz ben de takip ediyorum, en az bir buçuk aydır Diyarbakır’da hasattan sonra buğday ve arpa alımı konusunda Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçileri zor durumda bıraktı, randevu vermedi ve taban fiyatın altında çiftçilerin ürünlerini satmasına neden oldu. Toprak Mahsulleri Ofisi yasasının 4. maddesi Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kurulmasının amacının üreticilerinin ürünlerinin normalin altına düşmesine ve tüketici yönünden de anormal pahalı olmasını önlemek yatıyor. Bir taban fiyatı verildi, o taban fiyat buğdayda ve arpada belli. O taban fiyat 8 bin 200 lira, arpada da 7 bin lira, biner lira desteklemesi de var bunların. Toprak Mahsulleri Ofisi Diyarbakır’da ve bölgede çiftçilere randevu vermeyerek ve ürünlerini almayarak çiftçileri ürünlerini çok daha az bir fiyata tüccara satmasına mahkûm etti maalesef.

"ARACILAR DEVREYE GİREREK ÇİFTÇİLERDEN PARA ALIP RANDEVU OLUŞTURUYOR"

Oysa yeterli bir biçimde depolama imkânı var Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açık alanlarda. Bunu yapmadı ve de bana gelen şikayetlere göre ve çiftçiler arasındaki yaygın kanaate göre aracılar devreye girmiş. Ton başına çiftçilerden 300 lira, 500 lira alarak erken randevu sistemini devreye sokmuşlar. Bütün bu konularda özellikle küçük çaplı çiftçilerin uğradığı bu zarar konusunda hem fiyatları etkileme hem görevi kötüye kullanma hem de rüşvet ve rüşvete aracılık suçlarından dolayı biraz önce Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusuyla ilgili olarak suçu işleyenlerin bir kısmının kamu görevlisi olması nedeniyle evrakı ayıracak ve gerekli izinleri almak için müracaatlarda bulunacak ama siviller konusunda da gerekli soruşturmayı başlatacak. Ben buradan bir kez daha sesleniyorum, bir milletvekili ve hukukçu olarak sesleniyorum, Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerine sesleniyorum; çiftçilere zamanında randevu verin, suç işlemeyin. Aracılara sesleniyorum; çiftçileri bu zor durumdan yararlanarak rüşvetle ve başka suçlarla tehdit etmeyin. Diyarbakır’da her zaman üreticinin, çiftçinin, yoksulun, emekçinin yanında olmaya devam edeceğim."

Anka Haber Ajansı