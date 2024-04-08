Chp Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu, Görevleri Sona Eren Kayyımları Uyardı

AHMET ÜN

Görev süresi bugün dolan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Vali Ali İhsan Su’nun sabah saatlerinde belediyede meclis toplantısı düzenlemesine tepkiler sürüyor. CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bu toplantıda alınan kararların takipçisi olacağını, usulsüzlük işlendiği takdirde kayyım hakkında suç duyurusuna bulunacağını bildirdi.

Tanrıkulu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''8 yıldır burada kayyım yönetimi var, Diyarbakır Valisi Belediye Başkan Vekili olarak atandı ve 8 yıldır burada seçilmiş kimse yok. Bugün itibaıyla, 31 Mart seçimlerinden sonra, seçilen eşbaşkanlar mazbata alacaklar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesini devralacaklar ama dün itibarıyla basına bir bilgi yansıdı ayrıca belediye çalışanları da bizlere ulaştılar, bugün saat 11.00" Büyükşehir Belediye Meclisi toplanacak. Meclis deyince sakın yanlış anlamayın, içeride seçilmiş hiç kimse yok. İçlerinde sadece memurlar var. Memurlarla toplanacak belediye meclisi, tam da mazbatanın alındığı saatte ve gündemi belli değil, hangi kararları alacağı bilmiyoruz. Öncelikle şunu ifade ediyorum: Memurları buradan uyarıyorum, Diyarbakır milletvekili olarak ve bir hukukçu olarak uyarıyorum, Diyarbakır'ın mal varlığına karşı ve bu kente karşı son kararlarınızla eğer suç işlerseniz, idari, mali ve hukuki olarak ben de peşinizde olacağım. Diyarbakır Adliyesi burada, dilekçemi yazacağım ve Diyarbakır Halkına karşı son kararlarınızla eğer suç işlerseniz, bu kentin mal varlığını devrederseniz veya ranta ilişkin işlemler yaparsanız, evrakları yok ederseniz Diyarbakır milletvekili olarak hukuki, idari ve adli olarak sizler hakkında gerekli işlemleri yaparım.''

Anka Haber Ajansı